Internetová hádka se přenesla na ulici, mladík mlátil soka tyčí do hlavy

Dvojice se v pondělí večer nejprve nepohodla na sociální síti. Rozdílné názory si následně oba muži chtěli vyříkat osobně na ulici v Ostravě-Martinově.

„Přišli si to vyříkat z očí do očí. Tento muž však na mého kolegu vyběhl s tyčí a napadl ho několika údery do hlavy,“ vylíčil svědek, který šel na místo podpořit svého kamaráda.

Celkem se do konfliktu nakonec zapojili čtyři mladíci ve věku od 18 do 25 let. Uklidnit situaci museli až přivolaní strážníci a zdravotníci.

„Zraněného muže si převzal zdravotnický personál. Celá událost byla následně předána k dalšímu šetření Policii České republiky,“ uvedl mluvčí ostravských strážníků Michal Maršo.