Příběh Hadinky: Rekreační lokalitu vyhledávali i příslušníci NSDAP

V kopci sevřeném údolím řeky Budišovky nedaleko od míst, kde se vlévá do řeky Odry, se nachází místo nazývané Hadinka. Nejprve sem jezdily rodiny na výlety do přírody, poté lákalo na taneční večery. Za války se tu rekreovali příslušníci NSDAP, pak se lokalita stala na desítky let pro veřejnost až na výjimky nedostupnou.