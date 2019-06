Developer vzdal jednání s památkáři a Hadí lázně nabízí městu Teplice

„Dorazil nám dopis od pana Třešňáka, ve kterém vysvětluje, že se mu nepodařilo dotáhnout projekt obnovy Hadích lázní do zdárného konce, a proto ho, jako svému partnerovi, nabízí prioritně městu. O žádné částce se ale nezmiňuje,“ sdělil náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Případným odkupem památky se bude zabývat rada města na svém příštím jednání 21. června.

„Těžko odhadovat, jak to dopadne. Neznáme kupní cenu, ale pan Třešňák to údajně kupoval za 15 milionů korun. My bychom museli určitě vycházet z nějakého posudku,“ nechce zatím Štábl předbíhat.

Vedení města se přesto k nabídce podnikatele nestaví zády. „Vidím v tom určitou naději, že by se po letech chátrání mohlo s objektem něco udělat. Na druhou stranu je ale třeba zvážit výši kupní ceny a následné investice do budovy,“ podotkl náměstek primátora.

Budova Hadích lázní byla postavena v roce 1796 na místě prohlubně s teplou vodou, která údajně přitahovala plazy a obojživelníky. Do nynější klasicistní podoby byla přestavěna v letech 1838 až 1839.

Od roku 2006 je jejím majitelem právě Třešňák, kterému patřily i nedaleké Městské lázně. Ty ale nechal v roce 2008, k nevoli zdejších obyvatel, zbourat.

V Hadích lázních chtěl otevřít léčebnu pro děti s pohybovými poruchami, dlouhodobě ale narážel na odpor památkářů, kteří nedali souhlas k žádnému z návrhů architekta Petra Sedláčka z ateliéru MISe.

Podle památkářů chtěl totiž Třešňák původní budovu zbourat a „o kus dál“ postavit jen její volnou kopii.