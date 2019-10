Na Táborsku uštknul chovatele jedovatý had, muž si sám zavolal záchranku

10:08

Jedovatý had, pravděpodobně chřestýš diamantový, uštknul na Táborsku chovatele. Muž plaza ještě před příjezdem záchranářů stihl zavřít do terária. Vrtulník pak chovatele ve vážném stavu přepravil do nemocnice.