Žháři z Gutů dostali za zničení kostela tresty od tří do devíti let

Soudní líčení probíhalo za zavřenými dveřmi, jednomu z obžalovaných totiž chyběl v době spáchání činu den do plnoletosti. Zástupci médií a veřejnost se tak mohli zúčastnit až vyhlášení rozsudku, který zatím není pravomocný. Dva z obžalovaných se na místě odvolali, Jan Bortel a státní zástupce si vzal lhůtu pro podání odvolání.

Právě mladistvý, o němž nelze ze zákona uvést jakékoliv informace, které by vedly k jeho ztotožnění, byl podle obžaloby tím, kdo vzal lahev s benzinem a kostel zapálil.

Pomsta Bohu? Spíš mladické hecování

Podle státního zástupce Josefa Šuhaje měla skupina ještě před činem seznam kostelů, které by mohla zapálit. „Ale to bylo v obecné rovině, konkrétní skutek provedli u Třince,“ podotkl Šuhaj. Iniciátorem akce v Gutech byl podle něj další z obžalovaných Jan Bortel.

Při akci v noci na 2. srpna seděl za volantem Jakub Hurník, Jan Bortel vzhledem ke své těžké nemoci také zůstal ve voze a k památce okolo půlnoci vyrazil mladistvý obžalovaný. „Mladistvý šel obhlídnout kostel, jestli uvnitř nikdo není, pak jej podpálil. Natočil si to na mobil,“ uvedla v odůvodnění rozsudku soudkyně.

Celou akci měl iniciovat Jan Bortel, který také dostal nejvyšší trest.

Jedna verze motivace jejich činu hovořila o tom, že Bortel se chtěl pomstít Bohu za to, že velmi vážně, údajně nevyléčitelně onemocněl. Druhá pak zmiňovala, že mladistvý tak chtěl oslavit své osmnáctiny. „Ani jedno se nám nepodařilo potvrdit. Podle vyjádření dvou šlo o jakési mladické hecování,“ poznamenal před zahájením líčení státní zástupce Josef Šuhaj.

Podle něj se dva mladíci přiznali, jen řidič Hurník tvrdí, že o zapálení kostela nevěděl. Také on se jako první přihlásil na policii, čímž kriminalistům velmi pomohl. Soudkyně ale ve čtvrtek při čtení odůvodnění rozsku uvedla, že o plánu skupiny musel vědět i on a to minimálně od chvíle, kdy zastavili na čerpací stanici. „Za odvoz potom dostal řidič Hurník čtyři tisíce korun,“ podotkla soudkyně

Soudkyně ve čtvrtek také konstatovala, že jí udivila absolutní absence lítosti obžalovaných.

Jan Bortel a Jakub Hurník mohli za obecné ohrožení dostat tresty v rozmezí od osmi do patnácti let vězení, mladistvému hrozil jen rok až pět let za mřížemi.

Hmotná škoda na kostelu se vyšplhala na 20 milionů korun. Na místě má vzniknout co nejvěrnější kopie kostela (více jsme psali zde).