Praze 3 vadí zahrádkáři „partyzáni“. Privatizují si prostor, říká starostka

Stromořadí v Ševčíkově a Kubelíkově ulici ozdobily v těchto dnech rozkvetlé květiny, které zde vysázeli místní obyvatelé. Takzvaný guerilla gardening se ale příliš nelíbí vedení městské části.

„Když procházím ulicemi Prahy 3, všimla jsem si provizorních oplocení stromů nebo celých pásů zeleně, kde si lidé vysazují kytičky a snaží se zahradničit. Tato privatizace veřejného prostoru je naprosto nepřípustná, kdyby se takto choval každý, veřejný prostor by přestal být veřejným,“ píše na radničním webu starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09).

Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová nesouhlasí s nepovolenou výsadbou květin u stromů. (3.5.2018)

Lidé považují vyjádření starostky za přehnané a argumentují tím, že jde jen o zkrášlení ulice.

„Paní starostce vadí, když lidé do veřejného prostoru zasahují tak, že se ho snaží zlidštit a cítit se v něm dobře. Na všechno musí být povolení úřadu a štempl, přece?,“ uvedla jedna z obyvatelek Prahy 3 na Facebooku.

Podle starostky by měli lidé vždy v takových případech požádat radnici o zřízení zahrádky, protože sázení pod stromy může ohrozit jejich údržbu.

„V rámci participativního rozpočtu 2017 navrhli občané místa a vybraná rabátka (prostor s hlínou ohraničený kameny) byla osázena na náklady Prahy 3. Občané se pak o tyto minizahrádky celoročně starají,“ dodala Hujová.

Chceme narcisy místo odpadků, říká zahradník

Za partizánskou výsadbou květin stojí spolek Street Gardening, který zasazuje květiny i v dalších městských částech. Na Žižkově s dalšími nadšenci zasadili například narcisy, petrklíče a macešky.

„Chceme zkrášlovat ošklivá místa, kde jsou třeba jen odpadky, ale nechceme svou činností narušit veřejný prostor. Například sázíme jen kytky, které vydrží, a dbáme hlavně na to, aby se nepoškodily stromy„ řekl iDNES.cz Tomáš Plesník.

Květiny sázejí jen u stromů, pod kterými je hlína. Tu prokypří a přisypou čerstvou zeminu. Podle Plesníka to nakonec stromu prospěje více, než udusaná hlína. Společně s květinami zahradníci stromy oplotí malými plůtky.

„S paní starostkou jsem mluvil a dohodli jsme se, že v Ševčíkově ulici odstraníme plůtek na travnatém pásu, který by mohl překážet Technické správě komunikací (TSK) při sekání. Budeme spolu dále komunikovat, jak by šlo záhonky rozšířit,“ dodal Plesník s tím, že získat oficiální souhlas často není možné, protože většinu stromořadí je v majetku města, který spravuje TSK a to by souhlas nikdo nedalo.



Třetí městská část podle starostky Hujové zahradničení podporuje dotacemi na vybudování komunitních zahrad, nebo lidé mohou zahradničit v osadách Na Balkáně. Starostka také připravuje projekt adopce stromu, pod kterým si bude možné založit také malé zahrádky.