Je to revoluční a nic nebylo jisté, říká šéf RfP o vyjednávání s Green Day

Do začátku 26. ročníku na hradeckém letišti sice zbývá devět měsíců, ale díky Green Day už teď může festival slavit.

Přehlídka sice do Hradce Králové přivedla takové hvězdy jako například Faith No More, The Prodigy, Blink-182, Muse a vloni Manic Street Preachers, ale s pětinásobnými nositeli cen Grammy a kapelou, jež dokázala prodat 70 milionů desek, zase pořadatelé posunuli laťku o kus výš.

Green Day vystoupí ve Festivalparku 18. června 2020. „Bez jakýchkoli pochybností je to největší bomba v historii festivalu. Je to nejen jednoznačně nejdražší interpret, ale v celosvětovém kontextu rockové hudby i ten nejvýznamnější, kterého jsme do Hradce dosud přivedli,“ říká ředitel festivalu Michal Thomes, který koncert americké punk rockové kapely vyjednával od dubna: „Bylo to paralelně s přípravami letošního ročníku a do poslední chvíle nebylo jisté, jestli to dopadne.“



Dopadlo to, o čemž svědčí i oficiální internetové stránky členů rokenrolové síně slávy. Green Day v únoru vyrukují s novou deskou a v dubnu se vydají na obří turné po celém světě. V červnu budou hrát například v Berlíně, Miláně, Florencii, Paříži, Vídni či Londýně. A mezitím i v Hradci Králové.

Američané navíc nepřijíždějí jako veteráni s výběrem lehce obehraných hitů: teprve před třemi lety vydali své dvanácté album Revolution Radio a na 7. února 2020 ohlásili novinku, jež nazvali Father of All Motherfuckers. Mezi mnoha nej je tu i další: festival Rock for People ještě nikdy neoznámil jméno hlavní hvězdy tak rekordně brzo.

Mimochodem už začal předprodej limitovaných edicí třídenních vstupenek. „Když se nám v minulosti hodně zadařilo, jméno headlinera jsme věděli na začátku prosince, v případě Muse dokonce až v dubnu, což je z hlediska propagace špatné. Teď nám zbývá devět měsíců a my máme takhle silné jméno. Je to revoluční, reakce jsou úžasné a jsem zvědav na předprodej vstupenek. Nemáme zkušenost, se kterou bychom mohli porovnávat,“ přiznává Thomes.

Buď budeš mít Green Day v daném termínu, anebo nikdy

Spolu s Green Day do Hradce dorazí další dvě kapely, které by za normálních okolností mohly být headlinery: Weezer a Fall Out Boy. „Jedou na společnou megatour a jednání bylo o to složitější, že jsem se scházel s agenty všech tří kapel a nekupovali jsme je jako balíček,“ pokračuje šéf hradeckého festivalu.

Kvůli splněnému snu pořadatelé obětovali tradiční datum a Rock for People se příští rok bude konat o dva týdny dříve: 18. až 20. června. „To rozhodování ale nebylo extra složité. Prostě buď budeš mít Green Day v pevně daném termínu, anebo nikdy,“ přibližuje okolnosti lovu party kolem frontmana Billie Armstronga Thomes.



O tom, jestli se červen stane novou tradicí, rozhodne právě ročník číslo 26. Začátek července je spojen nejen s hromadným odjezdem na dovolenou, ale i s několika dalšími konkurenčními festivaly.

„Bojujeme se silnějšími evropskými akcemi, které mají statisícovou návštěvnost. Vždy jsme byli tak trochu na čekačce, protože kapely většinou chtějí hrát na velkých festivalech, pro velký počet lidí a pochopitelně i za větší peníze,“ říká dále Thomese.

Těší ho, že právě jeho Rock for People získal tak velkou kapelu, navíc těsně po jubilejním ročníku, který ředitel označil slovem restart. Festival se podle něj vrátil zpátky do hry: „Nezbohatli jsme, ale zvládli jsme jej se ctí. Zatímco rok 2018 byl pro nás hybernační, ten uplynulý byl velmi povedený a navíc jsme jej korunovali ziskem Green Day.“