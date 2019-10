Karel byl úžasný. Lidé v Újezdu u Svatého Kříže vzpomínali na Gotta

Strom místní zasadili v době, kdy mnohonásobný zlatý slavík poprvé onemocněl, aby mu dodával sílu v boji s rakovinou. Lípa ale před několika týdny zežloutla. Starostka Újezdu u Svatého Kříže Alena Manková naplánovala tichou vzpomínku přesně na čas, kdy začínala zádušní mše ve svatovítské katedrále. „Chtěli jsme s Karlem v tu chvíli alespoň symbolicky být,“ vysvětlila.



Lidé u lípy zapalovali svíčky, pokládali květiny a přinášeli drobné dárky. Malá Vendula Nováková z Plzně například darovala plyšového psa. „Chtěla mu dát svou nejoblíbenější hračku. Moc jsme ho obdivovali,“ řekla se slzami v očích její matka Eva Peštová.

Na pietní akci zazněly Gottovy písní spojené s obcí, jako třeba Když jsem já byl tenkrát kluk, Léta prázdnin nebo Cesta rájem. Příchozí také přinášeli fotografie, na kterých jsou zachyceni se zpěvákem. Na místě je pak vlepovali do vzpomínkové knihy a připisovali vzkazy.

Dát sbohem přišel Gottovi mimo jiné Václav Krhounek z Újezdu u Svatého Kříže.

„Odmalička jsme se znali, později se kamarádili. Absolvoval jsem s ním dokonce i některé koncerty, což byl obrovský zážitek. Jeho řidič Olda Havránek od nás ze Svaťáku vždycky zavolal a řekl mi, že mají místo v autě, jestli s nimi vyrazím. Karel byl úžasný člověk, perfekcionista. Všechno měl do detailů připravené. Po koncertě neodcházel, ale zůstal až do posledního fanouška, i když byl utahaný,“ vyprávěl Krhounek. Když před několika lety jeho manželka slavila sedmdesáté narozeniny, pozvali i svého oblíbeného zpěváka a kamaráda. Právě fotografie z této události manželé umístili do vzpomínkové knihy. Ta bude součástí vznikajícího muzea o historii obce.

V hostinci visí Gottův obraz

Lidé se zastavovali také v místním pohostinství. Visí v něm obraz, který mnohonásobný zlatý slavík v minulosti namaloval a obci daroval. „Dílo tady zůstane a bude komukoliv přístupné, protože tak si to jeho autor přál,“ doplnila starostka Manková.

Zpěvák do vesnice jezdil už jako malý, jsou zde pohřbeni jeho rodiče a bydlí tady jeho sestřenice. Po skončení piety pokračovali někteří právě na místní hřbitov, kde na hrob rodiny Gottových pokládali květiny a zapalovali na něm svíčky.

Starostka předpokládá, že se zájemci u lípy budou v tento den setkávat každoročně. Vytvořit ve vesnici například pomník nebo pamětní desku neplánuje. „Daroval nám čtvrt milionu na nové hřiště. Vysadili jsme pro něj lípu, o které věděl. Myslím, že vzpomínek na něj máme hodně. Všichni ho nosíme ve svých srdcích, to je podstatné,“ uzavřela Manková.