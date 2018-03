Legendární karvinské gofry zachránili jejich nadšení konzumenti

Když se zhruba před rokem rozkřikla zpráva o tom, že by měl po 28 letech skončit provoz budky s gofry v Karviné-Ráji, vyvolalo to mezi lidmi téměř hysterii.

V lednu letošního roku pak facebookové stránky „Karviná žije“ zveřejnily informaci, že budku s gofry povedou noví majitelé. „Přečetlo si ji přes 30 tisíc lidí a stovky z nich zprávu komentovali či sdíleli,“ uvedl Milan Haluška provozující zmíněné stránky.

Tato čísla budiž důkazem, že skromně vypadající dřevěná bouda s domácími gofry (vaflemi) a trubičkami poblíž křižovatky U Slunka se stala bez přehánění kultovní součástí města. Na gofry za pár korun se hlavně v teplých měsících stojí řady až k několik desítek metrů vzdálené lékárně.

Osmadvacet let budku vedla Alena Faksová. Vedla se vším všudy – obsluhovala, dělala účetnictví, zařizovala nákupy a sama pochutiny výhradně z čerstvých surovin připravovala. Po téměř třech dekádách se žena rozhodla si od této práce odpočinout. Když se o tom jednou v hospodě dozvěděli Petr Nesét a Pavel Starzyczny, rozhodli se, že to tak nenechají.

Nechtěli tam mít hamburgery

Jeden pracuje ve finančních službách, druhý je ajťák, přesto je to neodradilo o legendární boudu zabojovat. „My jsme Karviňáci, narodili jsme se tady a už jako malí kluci jsme tady bývali pečení vaření. I když jsem pak osm let bydlel v Ostravě, tak jsem často autem spěchal do Karviné, abych si stihl dát poslední gofry před zavíračkou,“ říká Pavel Starzyczny.

On ani Petr Nesét nechtěli, aby Karviná o svou oblíbenou pochutinu přišla. „Zájemců bylo více, ve hře například bylo, že by se zde prodávaly hamburgery. To jsme nechtěli, paní Faksové jsme představili svou vizi a ona kývla. I když nás varovala, že si na tomhle byznysu nevyděláme,“ řekl Nesét.

Žena ochotně předala následovníkům své know-how a doteď jim v případě potřeby pomáhá. „Peče pro nás trubičky, když nám někdo onemocní, přijde na pomoc,“ popisuje Starzyczny (redakce 5plus2 opakovaně oslovila s žádostí o rozhovor i Alenu Faksovou, ta ale odmítla – pozn. autora).

Vylepšovat? Není co...

S recepturou si dva muži nehodlají pohrávat. Proč měnit něco, co 28 let funguje. „Paní Faksová vše dělala z čerstvých surovin. To byl základ úspěchu tamních gofrů. A v tom my pokračujeme. Neměníme recepturu ani přípravu, není jak ji vylepšit,“ podotkl Starzyczny.

Jedinou novinkou je bezlepková varianta gofrů a také prodloužená provozní doba. Zatímco za bývalé majitelky bylo otevřeno jen od pondělí do pátku, a ne po celý rok, dvojice mužů chce gofry a trubičky nabízet celoročně, sedm dní v týdnu. „Bývalá majitelka byla prakticky na vše sama, obdivujeme ji, jak to tady zvládala. My jsme dva, navíc máme zaměstnance, takže si můžeme dovolit provozní dobu rozšířit. Myslíme, že víkendový provoz by mohli lidé ocenit,“ věří Petr Nesét.

Dvojice mužů už si pohrává také s myšlenkou, že by pochutinu nabízela například v rámci městských trhů či jiných slavností na karvinském náměstí či na dalších místech města a v okolí.

Na křupavé gofry za 24 korun jezdí lidé z širokého okolí, zajíždějí k ní Češi i Poláci. Dvojice mužů má boudu teprve od ledna, ten největší nápor lidí je tak teprve čeká s prvními teplými měsíci. Už teď ví, že přijali velkou výzvu – navázat na osmadvacetiletou historii gofrů, které si v Karviné zamilovali.