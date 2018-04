Gočárova třída v Hradci pět ožívá, obchody si ale stěžují na opravy domů

„Měsíc po tom, co jsme otevřeli, začala rekonstrukce. Pořád se vrtá, není to dobré. Kdybychom o těch chystaných opravách věděli, vůbec sem nejdeme,“ stěžuje si spolumajitel kočičí kavárny Michal Kulka.



Práce na domě nad kavárnou s přestávkami pokračují. „Před měsícem dělali výtahové šachty, nebylo slyšet vlastního slova. Když do kavárny vešel zákazník, otočil se a odešel. K nám chodí lidé odpočívat. Zlomili nám vaz hned na začátku, nestačili jsme si ani získat stálou klientelu. Právě kavárna je místem, kam se chodí za klidem a odpočinout si,“ vysvětluje s hořkostí Kulka.

Vadí mu i nedostatečná komunikace. „Jsou to věci, které s námi nikdo nekonzultuje. Zaplatili jsme nové polepy. Za dva dny nám to sundali, že se bude dělat fasáda, ale my o tom nevěděli,“ přibližuje.

Nájmy nebytových prostor má na starosti Správa nemovitostí Hradce Králové. Ředitelka městské organizace Jaroslava Bernhardová říká, že pro techniky je těžké sledovat přesné termíny oprav.

„Domy jsou v majetku společenství vlastníků, město má pouze nebytové prostory. Pravděpodobně naši technici věděli, že majitelé připravují opravy, ale takových akcí je mnoho. Že se domy opravují, je dobře. Nájemníci to musí vydržet, a jestli jim to omezuje podnikání, mohou žádat o snížení nájmu, o kterém rozhoduje rada města,“ řekla Bernhardová.

Právě to chce udělat kavárník Michal Kulka. „Jestli nám město nevyjde vstříc, končíme. Dáme výpověď a do půl roku jsme pryč. Myslím, že podobně se zachovají i další nájemci,“ dodává.

Naproti vládne spokojenost

Spokojen není ani nový nájemce někdejšího informačního centra Miroslav Boubín, který přestěhoval na Gočárovu třídu do většího dětský bazar.

„Nezažil jsem měsíc, kdy bych neřešil nějaký problém ohledně stavu obchodu. Když měnili okna, dozvěděl jsem se v pátek odpoledne, že mám v pondělí zavřít,“ říká.

Na druhé straně rušné třídy přitom panuje spokojenost.

„Zákazníci si k nám cestu našli. Paradoxně nám pomáhají zácpy, kdy si nás řidiči stojících aut všimnou,“ říká prodavačka v obchodě specializovaném na školní potřeby.

Spokojený je po roce i majitel sousedního obchodu pro běžce Tomáš Bret.

„Byl jsem tady jeden z prvních, bylo to tu prázdné, teď už je to lepší. Sportovní obchody v Auparku pro nás nejsou přímá konkurence. My jsme speciálka pro běžce, plavce nebo triatlonisty. S přístupem města jsem spokojen, když byly potřeba nějaké drobné opravy, vše fungovalo perfektně,“ říká.

Město pronajímá obchody, které byly dlouhodobě opuštěné.

„Ve vybraných nebytových prostorách snížilo minimální sazbu nájemného na konci roku 2016. Šlo o prostory na Gočárově třídě od vily Anička ke křižovatce Koruna. Součástí pobídky pro podnikatele bylo i nulové nájemné v počátečním období, než si nájemce upraví provozovnu,“ vysvětluje mluvčí města Petr Vinklář. Podle něj zatím zůstávají neobsazené dva obchody.

„Myslím, že projekt se osvědčil. Aupark a noví podnikatelé část Gočárovy třídy oživili. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, podle toho upravíme výši nájmů. Jde nám o to, aby ty obchody byly plné,“ uvádí náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK).