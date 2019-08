Slyšely jsme obrovskou ránu a hned utíkaly pomáhat, líčí Gentlemanky silnic

V Domově pro seniory Máj na stejnojmenném českobudějovickém sídlišti právě končila ranní porada, když se ozvala obrovská rána.

„V tu chvíli jsme tušili, že se stala nehoda, protože už jich tu bylo více. Vyběhli jsme ven a tam viděli to strašné neštěstí. Všichni jsme se okamžitě snažili začít pomáhat,“ popisuje červnovou nehodu trolejbusu s autem Andrea Papanová, která v domově pro seniory pracuje.

Ona a dalších 13 kolegyní a kolegů začali okamžitě s první pomocí. K záchraně se přidala ještě Petra Mrzenová s dcerou Kateřinou, které právě jely kolem nehody.

„Viděla jsem, jak jedna slečna vyskakuje rozbitým oknem z trolejbusu a nikdo u ní nebyl, tak jsem se k ní rozběhla. Nejdříve jsem si všimla tržné rány na hlavě, kterou jsem jí překryla. Začala si ale stěžovat na bolest zad. Najednou se jí tam objevila krvavá skvrna a pod tričkem měla velkou ránu, visely jí tam kusy kůže. Zavolala jsem na mamku, ať mi hodí potřebné věci a rychle jsem jí to obvázala,“ líčí Kateřina Mrzenová. Je skautka, takže měla průpravu první pomoci skvěle zvládnutou, navíc chce být jednou lékařka.

Všech 16 zachránců pracovalo na výbornou. „Byla to neskutečná souhra. Vlastně jsme na sebe ani nemuseli nijak křičet, spolupracovali jsme úplně automaticky,“ hodnotí spokojeně Alena Douchová, rovněž zaměstnankyně centra pro seniory.

Ve čtvrtek se jim za jejich počin dostalo poděkování i uznání. Získali ocenění Gentleman silnic, které se za podobné činy uděluje 15 let a dodnes ho obdrželo 186 lidí. Kromě ceny to byl třeba i dárkový balíček či květina.

Všichni prokázali velkou duchapřítomnost a také odvahu a obětavost. „Tato nehoda byla vedena jako velmi krizová s velkým počtem zraněných. Počínání všech, kteří pomáhali, bylo naprosto neuvěřitelné,“ komentuje událost jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Právě on na statečnost všech upozornil organizátory Gentlemana silnic.

Co ještě se při nehodě odehrávalo? Na ulici byl slyšet nářek a sténání. Silnice byla plná střepů a osobních věcí, které z trolejbusu vypadly při nárazu. Ze všeho nejdřív bylo potřeba vysvobodit cestující z vozu.

„Po chvíli se nám podařilo uvolnit část dveří a lidé tak mohli ven,“ upřesňuje Papanová. Hodně pasažérů bylo naštěstí jen v šoku, bez vážnějších zranění. Třeba v prostoru pro kočárky ale ležela vážně zraněná dívka, další cestující vyšli ven, tam pak ale zůstali také ležet. Zaměstnanci z Máje si pacienty bleskově rozdělili.

„Někdo mezitím samozřejmě přivolal i záchranáře, hasiče i policisty. Všichni pak na místě byli skvělí, opravdoví profesionálové,“ chválí Alena Douchová s Andreou Papanovou.

Ony i ostatní zůstali na místě až do úplného konce. Mluvili s cestujícími, uklidňovali příbuzné. „Šlo o naprosto mimořádnou událost, jak rozsahem, tak tím, že se zapojil prakticky celý personál domova Máj. Za 15 let, co Gentleman silnic existuje, bych těžko hledala podobnou nehodu,“ dodává ředitelka projektu Ivana Buriánková.