Generální opravu potřebuje i pražský Barrandovský most!

15:57

Pražský Barrandovský most potřebuje opravu. Je stejně jako "Libeňák" ve špatném stavu. Řidičům přitom slouží teprve necelých 40 let. Rekonstrukce by měla začít do roku 2020. Zhotovitel kompletní rekonstrukce by se měl vysoutěžit během následujících dvou let.