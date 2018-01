Kontroverzní obor genderová studia v Brně skončí, je o něj malý zájem

Obor gender na univerzitě patří k těm kontroverznějším. Jedni jej vyzdvihují, protože řeší aktuální témata, druzí jej kritizují pro zbytečnost a nejasné uplatnění absolventů.

V Česku i dalších státech střední Evropy však Brno představovalo jedinou možnost, jak bakalářský obor vystudovat. Jedním z důvodů jeho konce je nedostatečný zájem uchazečů o studium a s tím související problematické financování.

„K tomuto rozhodnutí došlo ve velmi nešťastné době, kdy narůstají populistické nálady ve společnosti. Ale rozumím obavám fakulty, že obor se ekonomicky neuživí,“ komentovala krok Masarykovy univerzity vedoucí brněnských genderových studií Iva Šmídová.

Zájemci nyní mohou gender studovat jako součást jiného bakalářského oboru. Počet uchazečů však klesá. „S nižším zájmem bojujeme už tři roky. V případě genderových studií se vždy přihlásilo pod dvacet lidí. To je z hlediska financování katedry dlouhodobě těžko udržitelné,“ povzdechl si Csaba Szaló, vedoucí katedry sociologie, pod niž genderová studia spadají.

Obor půjde studovat jako specializaci

Momentálně je zapsáno 36 studentů, v prvním ročníku jich je deset. „Osobně si ale nemyslím, že genderová studia by měla být masovým oborem. Tohle jsou čísla, jež pokrývají poptávku po expertech v této oblasti,“ reagovala Šmídová.

Gender studies V Česku lze momentálně gender studovat jako bakalářský obor v Brně a magisterský v Praze.

jako bakalářský obor v Brně a magisterský v Praze. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity jej prezenčně mohou zájemci studovat v kombinaci s jiným oborem , jako je žurnalistika nebo sociologie.

, jako je žurnalistika nebo sociologie. Studenti v hodinách řeší společenské a kulturní rozdíly mezi pohlavím . Například důvody platových nerovností, nerovnoměrné zastoupení v politice, stereotypní nahlížení na muže a ženy. Kromě toho se dozvědí třeba o historii feminismu.

. Například důvody platových nerovností, nerovnoměrné zastoupení v politice, stereotypní nahlížení na muže a ženy. Kromě toho se dozvědí třeba o historii feminismu. Součástí studia je i povinná praxe, kterou studenti většinou absolvují v neziskových organizacích.

Současných studentů se změna výrazně nedotkne. Obor se naposledy pro nováčky otevře od podzimního semestru letošního roku. Přihlášky na něj si tedy zájemci mohou ještě letos podávat. Pak už jej bude možné studovat jen jako specializaci bakalářské sociologie, k níž měl obor blízko.

„Genderová studia tak úplně nekončí, ale transformují se právě do specializace v rámci studijního programu sociologie. Zájemci o problematiku budou mít stejně jako dosud možnost toto zaměření studovat,“ zdůraznil děkan fakulty sociálních studií Břetislav Dančák.

Kromě problémů s financováním univerzita ke změně přistoupila i z důvodu nutné reakreditace studijních programů, kterou ukládá novela vysokoškolského zákona. Podle ní by studenti museli za gender získat více kreditů než doposud, což by znamenalo zvýšit nabídku předmětů. To by ale se stávajícími finančními možnostmi nebylo tak jednoduché.

Studenti si obory neumí vybrat, tvrdí průzkumy

Zástupci univerzity se navíc domnívají, že nejprve širší zaměření a teprve až následná užší specializace mohou genderu spíše pomoci. Z průzkumů, které mezi uchazeči udělali, totiž zjistili, že zájemci o studium často ani nevědí, co od daných oborů očekávat.

„Studenti přiznávají, že si obor neumí vybrat. Ještě ani pořádně nevědí, co je to sociologie, a už si mají zvolit, jestli studovat gender. Možná právě proto o něj zájem nebyl. Třeba až ve chvíli, kdy jim umožníme nejprve nahlédnout a ukázat, že se mohou zaměřit i na tuto oblast, bude poptávka paradoxně větší,“ podotkla mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Mezi stávajícími studenty zrušení bakalářského oboru genderu vyvolalo obavy. „Změna mě netěší, protože v současnosti se ve společnosti začíná otázka genderu, rovnosti, queer tematiky, sexuality a podobně stále více otvírat,“ popsala studentka třetího semestru Eva Čivrná.

„Situace na fakultě se ale vyjasňuje. Z toho, co zatím vím, bude gender fungovat pod sociologií. A to způsobem, že předměty, které jsme měli společné, se sloučí a genderové předměty budou nabídnuty všem studentům sociologie,“ doplnila. Podrobnosti by se studenti měli dozvědět dnes.

Jediným samostatným oborem zabývajícím se genderem v České republice od roku 2019 tak zůstane magisterské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Tam se už od začátku vydali cestou širšího bakalářského zaměření a následné specializace až v navazujícím studiu.

V Brně to doteď fungovalo přesně naopak. Po získání bakalářského titulu z genderu pokračovala řada absolventů v magisterské sociologii a s genderem zůstávali v kontaktu jen prostřednictvím několika předmětů.

To ale chce Masarykova univerzita také změnit. „Na jaře začneme dělat novou akreditaci magisterské sociologie a také tam počítáme s genderovými studii jako specializací,“ dodal vedoucí katedry sociologie Szaló.