Zbrojař ze Slatiny prohrál soud s hejtmanem, který jej označil za gaunera

„Žalovaný tento výrok pronesl, je žalovatelný a žalobce se mohl cítit být postižený. Je však třeba zohlednit všechny okolnosti,“ řekla soudkyně Dana Anderová. Výrok byl podle ní vytržený z kontextu.

Martin Netolický o majiteli skladu munice ve Slatině u Vysokého Mýta Martinu Rudolfovi mluvil jako o gaunerovi na setkání s občany v Králíkách v prosinci 2015.

„Nejsem zvyklý vést diskusi s gaunery. Například Slatina u Vysokého Mýta, nelegální muniční sklad. To je gauner, kde půjdu až do důsledků, a to vám všem tady garantuji, protože aby někdo v kravíně skladoval desítky tun munice a tvrdil mně, že já jsem ten, kdo mu brání v podnikání, tak to mi samozřejmě vadí,“ řekl tehdy.

Podle soudkyně se nejednalo o nepřípustnou kritiku. Hejtman nesouhlasil s tím, co se v tom roce ve skladu munice na okraji vesnice Slatina dělo - tedy že se ve čtyřech z pěti objektů skladovaly zbraně a střelivo bez povolení.

Kriminalisté Rudolfa podezřívali z trestného činu nedovoleného ozbrojování, kontroly prokázaly nepořádek v dokladech i v samotných skladech. Zbrojaři navíc ublížily i původní výroky o tom, že ve svých skladech nemá semtex, kontroly ovšem prokázaly, že to není pravda.

Rudolf také už předtím dostal pokutu za neetickou reklamu kvůli použití snímku z popravy britského humanitárního pracovníka příslušníky Islámského státu.

Zbrojař se chce soudit dál

„Odvolám se, za svou čest budu dále bojovat. Hejtman je volený zástupce, není náš kníže a já nejsem jeho poddaný. Navíc se bojí důsledku svých slov, u jednání se nechá se zastupovat, i když má titul JUDr.,“ reagoval na rozhodnutí soudu Martin Rudolf, který hejtmana v roce 2015 častoval různými karikaturami, fotografiemi a ironickými komentáři na svém webu.

Hejtman a čerstvý místopředseda ČSSD Martin Netolický se soudního jednání nezúčastnil, protože se ve středu se vracel ze svého pracovního programu v izraelském Tel-Avivu, kde byl členem delegace Pardubického kraje. Programem cesty bylo setkání s představiteli několika organizací a společností zaměřených na problematiku inovací, start-upů či zavádění prvků smart city.

Na Rudolfovu kritiku později reagoval, že on jako člověk ve veřejné funkci musí dbát na dodržování zákonů. „Důkazní materiál potvrdil, že ke dni výroku v Králíkách bylo tolik materiálů z báňského úřadu, stavebních úřadů, krajského živnostenského úřadu, bezpečnostní rady kraje a celé řady dalších institucí, kriminalisté dokonce učinili první úkony v trestním řízení, takže můj úsudek vycházel ze známých informací,“ řekl hejtman.

Zdůraznil také, že na zmíněném shromáždění nevystupoval jako fyzická osoba, ale jako zástupce Pardubického kraje a předseda jeho bezpečnostní rady.

„Mrzí mě, že jsme se dostali k civilně správnímu sporu, protože jsem rozhodně nechtěl nikomu ublížit, ale chtěl jsem, aby věci fungovaly tak, jak podle zákonů mají,“ dodal Netolický.

Trestní stíhání zbrojaře bylo nakonec zrušeno

Žalobce argumentoval, že mu označení „gauner“ ublížilo. Urazilo ho osobně, problémy měly podle něj děti ve škole, jeho firmy prý zaznamenaly ztráty, jedna například přišla o zákazníka z afrického Toga.

Trestní stíhání zbrojaře totiž bylo nakonec zrušeno, za nedovolené skladování výbušnin v objektu bývalého kravína ve Slatině ale dostaly jeho dvě společnosti pokutu téměř 200 tisíc korun. Státní báňská správa je udělila společnostem Multiagro a Zelený sport Defence.

Drtivou část munice, kterou policie odvezla, držel Rudolf podle soudu legálně. Problém měl s malou částí munice, kterou až do června 2014 mohl mít, ale kvůli novele zákona se z ní legislativně stala výbušnina a on ji po tomto datu již držet nesměl. Šlo například o 50 kilogramů perunitu či stejné množství semtexu.

Martin Rudolf nakonec loni po dlouhých jednáních s úřady získal souhlas stavebního úřadu ve Vysokém Mýtě se změnou užívání objektů. Ten povolil takzvanou rekolaudaci všech pěti budov původně určených pro zemědělskou výrobu na sklad vojenského materiálu.