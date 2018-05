Garden Food Festival zve gurmány do Dolních Vítkovic

Na Garden Food Festivalu Ostrava pro ně bude vařit 33 nejlepších restaurací z kraje i dalších měst ČR, nápoje nabídne 17 vystavovatelů a dobroty přiveze 27 regionální prodejců. Asi největším lákadlem bude ostrý souboj kuchařských hvězd v duchu fotbalových utkání Baníku Ostrava a Sparty Praha v podání Radka Kašpárka a Jana Punčocháře.

Garden Food Festival se letos koná v Ostravě již podruhé. Návštěvníci opět ochutnají spoustu dobrot od nejlepších restaurací nejen zdejšího regionu, ale celé České republiky. Letos se vytáhly a přiváží neskutečně zajímavá i exotická jídla, jako například Tuňákové sashimi s bramborou a pyré s wasabi, hovězí Tagliatu se sicilskou caponatou, tradični argentinské Lomito nebo Chicken Green Curry s jasmínovou rýží.

Nebudou chybět hamburgery na mnoho způsobů, mořské plody a ryby, steaky v různých úpravách i vynikajících dezerty. To vše lidé zapijí regionálním pivem či špičkovým vínem, sektem nebo nápaditým nealkem. V Regionální sekci jistě každý najde to své, co mu zachutná. Místní farmáři se doslova předhání v tom, kdo nabídne něco lepšího, chutnějšího.

Hlavní hvězdou festivalu bude šéfkuchař Radek Kašpárek, jehož pražskou restauraci Field ocenili komisaři již třikrát michelinskou hvězdou. „A protože je to ostravský patriot, připravili jsme pro návštěvníky nervy drásající souboj. Dres fotbalistů Baníku Ostrava oblékne Radek Kašpárek, dres pražské Sparty šéfkuchař Jan Punčochář. Ten mimochodem letos získal již potřetí titul Zlatý kuchař. Budou se snažit před zraky návštěvníků dokázat, kdo z nich je lepší,“ řekl za pořadatele festivalu Pavel Vysloužil.

Na pódiu se dále vystřídá celá řada kuchařských osobností. Své umění ukážou například David Valíček z nového ostravského gastro projektu – Food Ateliéru v Dolních Vítkovicích, šéfkuchař restaurace U Zlaté studně Pavel Sapík, výherce soutěže MasterChef 2016 Jiří Halamka, olomoucký šéfkuchař Jaroslav Klár a řada dalších. Po oba festivalové dny bude připraven pestrý gastronomický program včetně porcování velkých ryb, grilování 180 kilového býka a dalších zajímavých kulinářských prezentací.

Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program a celá řada soutěží o hodnotné ceny. Bohatý program je připraven i pro děti. Pro nejmenší a děti mladšího školního věku aktivity vytváří Dolní oblast Vítkovice, Hlubina a Landek, Radynacestu.cz - zájezdy pro cestovatele, Laura coffee - Pražírna a Kavárna, o ty větší se postará Ostravská univerzita nebo AUTOBOND GROUP a.s. Na výběr bude mezi nejrůznějšími pohybovými aktivitami, virtuální realitou, čítárnou, kreativními workshopy nebo dětskou kavárničkou, protože hra na dospěláky je přece plná dobrodružství. Věříme, že se u nás nejen dobře najedí, ale i zabaví a možná i poučí.

Vstupenky na jednotlivé akce jsou stále v předprodeji v síti TicketPortal, a to do pátku 4. května do 18.00. Ve všech festivalových areálech (Ostrava, Olomouc, Rožnov p. R., Zlín) bude opět platit jednotná festivalová měna, Grešle.

Více informací najdete na: www.gardenfoodfestival.cz