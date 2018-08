Teenagery v Brně terorizuje rozsáhlý gang, jeho vůdce si říká Kapitán

Před týdnem si v Bohunicích vyhlédli čtrnáctiletého chlapce a zkopali ho u dětského hřiště do hlavy tak, že musel do nemocnice.

Ještě předtím si ve stejné městské části dovolili dokonce na dospělého muže, který chtěl jít posedět do hospody. Začali na něho pokřikovat, a když se proti vulgárnímu chování ohradil, dostal pár ran a letěl dolů z kopce i s kolem.

Ve skupině, která má útoky na svědomí, jsou například děti ze sociálně slabých rodin, které prošly diagnostickým ústavem a svého „šéfa“ bezhlavě poslouchají.

Kapitán se s oblibou prezentuje na sociálních sítích, ve značkovém oblečení rozdává moudra a rád se fotí se svými kumpány. „Život není o tom, jak silnou ránu dokážeš ostatním udeřit, ale o tom, jak se dokážeš postavit po ranách, který zasáhly tebe,“ napsal si Kapitán na svůj profil.

„Přijedou se prostě rvát. I když se setkáme mimo obvyklá místa, kam chodíme, stejně si nás najdou. Vyprovokují nás, vyberou si zpravidla nejslabšího a pustí se do něho. Na jednoho naběhne celá tlupa kluků, kteří mají kolem osmnácti,“ popsaly děti z Bohunic, které byly svědky několika incidentů. Kvůli jejich věku redakce nezveřejňuje jména.

„Dojede jich třeba třicet najednou, nemůžeme se ubránit. Když minulý týden mlátili našeho kamaráda, všichni jsme ho chtěli bránit, ale málem zbili i nás,“ poznamenaly děti.

Řádění gangu vyšetřují kriminalisté

Kapitán dokonce kontaktoval bohunického starostu Antonína Crhu (KDU-ČSL). „Poslal mně zprávu, že když bude v Bohunicích klid, nebudou sem jezdit,“ nastínil, co bylo obsahem sdělení. Kontaktoval ho dokonce chlapec, který už nechce být členem gangu. „Stále je ale na jejich seznamu a nechtějí mu dát pokoj,“ přiblížil starosta.

Poté, co se začaly šířit informace o napadení chlapce na konci minulého týdne, ozývají se i další lidé, kteří se pravděpodobně dostali do konfliktu s členy gangu nebo viděli, že někoho ohrožují. A zřejmě se jejich aktivity neomezují jen na Bohunice, ale i na další čtvrti. „Problém je, že lidé incidenty nehlásí a nevíme o tom. Vše se nyní dozvídáme až zpětně,“ říká mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Před několika týdny se například objevila informace o napadení dítěte v brněnské Líšni. Na základě toho se tam začala na sociálních sítích formovat domobrana. „Snažili jsme se zjistit, co se stalo. Podali jsme podnět na policii. Ale problém je skutečně v tom, že lidé napadení nehlásí a zpětně je těžké něco zjistit,“ tvrdí líšeňský místostarosta Jaromír Talpa (ANO).

Řádění gangu už vyšetřují brněnští kriminalisté. Poznatky o jeho existenci mají delší dobu, vzhledem k tomu, že většina členů ještě není plnoletá, nechtějí vyšetřování příliš komentovat.

Rozklíčovat jednotlivé aktéry se jim daří i na základě posledního incidentu v Bohunicích z minulého týdne. „Postupně si je předvoláváme k výslechu a prověřujeme jednotlivá oznámení,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb s tím, že více informací policie nemůže zveřejnit.

Děti z Bohunic nesnesou prohru, tak si vymýšlí, tvrdí Kapitán

Redakci se přes sociální sítě podařilo spojit s šéfem party Kapitánem, byť on sám tuto přezdívku popírá. Stejně jako výše popsané činy.

„Všechno si vymyslely děti z Bohunic, protože nesnesou prohru. Není pravda, že jsme zbili čtrnáctiletého kluka. Bylo to na férovku, tedy jeden na jednoho. Taky jsem byl zraněný a nikdo to neřešil. Takové věci si máme řešit mezi sebou a netahat do toho policajty. Děcka z Bohunic z nás prostě mají nervy, a tak si vymyslely povídačky o gangu,“ napsal mladík.

Někteří obyvatelé Bohunic dokonce začali na sociálních sítích psát, že by měli vzít spravedlnost do svých rukou. Aby vedení radnice předešlo formování domobrany a dalšímu násilí, svolalo jednání. Přišlo několik desítek místních dospělých i děti, které byly svědky útoků a spolupracují s kriminalisty. Kritiku ze strany místních si vyslechla i městská policie.

Podle nich má na celé Bohunice pouze dva strážníky, a když nastane problém, nemají čas to řešit. „Navíc nám hlídku stahují do středu Brna. Budeme to řešit,“ vzkázal starosta.

Městská policie se brání. Tvrdí, že v terénu má dva až čtyři pěší strážníky denně a k tomu jedno nebo dvě služební vozidla. „Posílili jsme i hlídky v lokalitách, kde došlo k napadení. Nejdůležitější však je, aby nám i děti hlásily, pokud se gang v Bohunicích vyskytne, abychom mohli zakročit. Jinak nic nezmůžeme,“ poukázala zástupkyně vedoucího dotčeného revíru Andrea Morongová.

Podle psychoterapeutky Stanislavy Ševčíkové může řádění gangů ukončit to, pokud se o jeho počínání začne veřejně mluvit. „Někteří členové se toho můžou zaleknout, protože hrozí, že přijdou o anonymitu. Tím se naruší soudružnost celé skupiny,“ míní.