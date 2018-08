Otevření Fillovy galerie v Peruci se odkládá, oprava zámku má zpoždění

Vlastníkem památky je podle katastru nemovitostí Dominika Matušová. Za projektem stál od začátku podnikatel Pavel Ondráček, vlastník zámku a středověké krčmy v Dětenicích.

Před třemi lety měl velkolepé plány, že z Peruce udělá turistický skvost se zaměřením na rodiny s dětmi, kam budou ročně přijíždět desítky tisíc návštěvníků ročně. Otevírat se mělo letos v létě. Nyní je vše jinak.

„Projekt pro mě přestal být zajímavý, a to kvůli tomu, že mi obec neprodala vnější park a úřednický dům, který v něm stojí. Pro realizaci mého plánu to bylo přitom klíčové. Chtěl jsem zde vybudovat turisticky atraktivní místo, podobný koncept jako v Dětenicích. Pro obec i místní by to byl přínos, a to nejen finanční,“ říká Ondráček.

O prodeji parku a úřednického domu jednalo s Ondráčkem vedení obce před dvěma lety. Ovšem poté, co záměr prodeje radnice zveřejnila, přihlásil se další zájemce a obec prodej zastavila. Podle starosty Radomíra Bláhy není navíc dosud zrušeno předkupní právo na část parku předchozím majitelů zámku.

Využití areálu je nejisté

Podnikatel Ondráček nějakou dobu zvažoval, že zámek prodá. Před několika měsíci stavební ruch na zámku na nějakou dobu utichl. Nyní se tam znovu pracuje. Dělníci opravují střechu, postupně vyměňují okna a natírají žlutou fasádu na holubičí šeď.

„Došli jsme k závěru, že prodej by nebyl ekonomicky výhodný. Obdobných zdevastovaných zámků je v České republice celá řada a prodávají se i za korunu. Dominika Matušová se proto rozhodla v opravách pokračovat, ale kvůli rozsáhlosti a náročnosti projektu to potrvá déle. Termín dokončení je nejistý, stejně tak budoucí využití celého areálu,“ předestírá Ondráček.

Dalším problémem, který před podnikateli vyvstal, je stav jižního křídla zámku, kde lounská Galerie Benedikta Rejta spravovala do roku 2016 Pamětní síň Emila Filly. Obrazy a pozůstalost věhlasného kubistického malíře, které vlastní Ústecký kraj, se tam měly letos v létě vrátit. Není to ale možné.

„Stav této části zámku je velmi špatný. Odpady ze sociálního zařízení byly napojeny do sklepů z 12. století, ze kterých se stala žumpa. Celá léta tam tekly splašky a je s podivem jak nositel kultury dokáže roky ničit kulturní památku. Odčerpání obrovské hmoty není snadné, statický posudek říká, že byly narušeny základy křídla a řešíme, co s tím. Mohla by nastat totální destrukce této části zámku. Stěny jsou navíc podmáčené, což je podhoubí pro dřevomorku. Musí tak dojít také k sanaci všech zdí,“ popisuje Ondráček.

Majitelka zámku chce proto po Galerii Benedikta Rejta, respektive Ústeckém kraji jako zřizovateli, požadovat finanční kompenzaci za zničení těchto prostor. V jaké výši a jak toho chce dosáhnout, nechce v tuto chvíli Ondráček komentovat.

Umístění obrazů podmiňuje smlouva

Je tak otázkou bez odpovědi, kdy se dílo Emila Filly vrátí do míst, kde pobýval po návratu z koncentračního tábora. Umístění Fillových obrazů přímo v Peruci přitom podmiňuje darovací smlouva z 50. let minulého století. Ústecký kraj trvá, aby se Pamětní síň opět otevřela.

„Kraj je připraven navrátit a provozovat expozici v Pamětní síni E. Filly a naplnit tak pozůstalost malíře a náležitosti plynoucí z věcného břemene. To vše ve chvíli, kdy budou dokončeny stavební práce v příslušném křídle zámku. Termín stavebních prací Ústecký kraj nemůže nijak ovlivnit a jsou plně záležitostí vlastníka zámku,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Zástupci kraje se chtěli se stavem křídla přímo na místě seznámit, vlastník jim to ale nedovolil.

„V dubnu kraj vyzval vlastníky, aby mu umožnil obhlídku prostor. Právní zástupce vlastníka zámku však s odkazem na bezpečnostní důvody prováděných sanačních prací na zámku obhlídku místa neumožnil. Zároveň deklaroval, že termín dokončení prací 30. června obsažený ve smlouvě nebude dodržen. Nyní jednáme o dalším možném postupu,“ dodala Dosedělová.

Vedení obce doufá, že se i přes problémy podaří památku opravit a zpřístupnit veřejnosti. „Přes všechny komplikace věřím, že se oprava dokončí a zámek bude otevřen pro veřejnost,“ poznamenal starosta Bláha.

Archivní video s obrazy Emila Filly na zámku v Peruci:

