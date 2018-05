Firmám chybí zaměstnanci, sahají proto i po vězních s dluhy

Škraloup v rejstříku trestů, dluhy, exekuce, žádné rodinné zázemí, závislost na drogách či alkoholu. To je nálož problémů, kterou za sebou často vláčí jako břemeno lidé, kteří opustí brány vězení. Kvůli tomu mají těžké problémy se sháněním práce. To se ale postupně mění.

Ve věznici v jabloneckých Rýnovicích ve čtvrtek představili projekty, jak těmto lidem pomoci, aby se znovu zařadili do společnosti. A některé firmy už na to slyší. Ekonomika je totiž rozjetá, na trhu je dostatek práce a málo pracovní síly.

Firma se za vězně zaručí

Emil Dobaka, ředitel společnosti DP Work, která pomáhá propuštěným sehnat zaměstnání, říká, že bývalý vězeň má po uplynutí trestu velmi těžkou pozici.

„Buď si s sebou ještě z minulosti táhne dluhy, nebo do nich po propuštění upadá, o dalších zase neví, že je má. Navíc ztratil rodinné zázemí, nemá kde bydlet, nemůže se třeba srovnat s vývojem na trhu práce. V neposlední řadě je tu problém závislostí. Rapidně stoupá počet osob, které jsou na něčem závislé, třeba na drogách a dostanou se do výkonu trestu,“ vysvětluje Dobaka.

Firma spolupracuje s řadou zaměstnavatelů a přesvědčuje je, aby bývalé vězně vzali do práce. Firmy totiž často chtějí čistý trestní rejstřík i na pozice, kde to není nezbytné.

„V podstatě se za toho člověka firmám zaručíme. Jsme jeho určitým garantem,“ dodává Dobaka.

Zaměstnanci dostávají zálohu na plat

Podle Jany Königové, zástupkyně ředitele Věznice Rýnovice pro ekonomiku, se ovšem situace lepší. „Hraje nám do karet, že je dobrá situace na pracovním trhu a je nedostatek pracovních sil. Zaměstnavatelé proto přehodnocují pohled na bývalé odsouzené. Jsou to firmy z nejrůznějších oborů, počínaje automobilovým průmyslem, přes elektroprůmysl, vzduchotechniku až po potravinářský průmysl,“ popisuje Königová.

Zástupkyně doplňuje, že firmy se snaží lidem, které věznice propustily, řešit například jejich finanční situaci. „Dostávají třeba zálohu na plat, aby nemuseli čekat měsíc a půl do první výplaty. Mnoho bývalých odsouzených totiž tohle období nepřekoná,“ upozorňuje Königová.

Velkou výhodou je, že odsouzení pracují už ve vězení. Firmy, pro které ve věznici pracují, pak po nich sáhnou, jelikož jsou tito lidé už zapracovaní. „Takovýto člověk není pak pro firmu nováček. Má určité pracovní návyky, už si částečně splatil své závazky,“ uvádí Jitka Hejduková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V rýnovické věznici je 509 odsouzených mužů, z toho 405 vězňů je evidováno mezi pracujícími. „Zaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje kolem osmdesáti procent. Pracujeme pro dvě firmy v automobilovém průmyslu, ve výrobně cukrovinek, vyrábíme vypínače, svítidla a vzduchotechnické jednotky, podílíme se na úklidu města a na třídění odpadků,“ vypočítává ředitel věznice Vlastimil Kříž.

Když člověk pracuje, trest mu lépe utíká, říká vězeň

Do práce ve vězení chodí třeba Radek Černík z Roudnice nad Labem. Montuje svítidla, která se používají do provozů, kde jsou vysoké teploty. Do konce trestu mu zbývá rok. „Sedí“ za nejrůznější krádeže.

„Když člověk pracuje, trest mu lépe utíká, vydělá si nějakou tu korunu a nemusí zatěžovat rodinu. Po propuštění ale nechci pracovat v tuzemsku. Už před nástupem jsem se živil v zahraničí a až mě pustí, tak tam zase odjedu,“ svěřuje se vězeň.

Kdyby ale chtěl, šanci by mohl dostat třeba v liberecké firmě Mocca. Tady pracuje asi deset odsouzených a nedávno tady přijali člověka, kterému vypršel trest. „Je to pro nás výhodné, jelikož je už zaučený. Co se týče zaměstnávání lidí ve výkonu trestu, je to levnější pracovní síla než naši nebo agenturní zaměstnanci,“ říká personalistka firmy Hana Černošová. Jablonec nad Nisou