V Břeclavi řeší název Fučíkova mostu, mohl by se jmenovat po Havlovi

Lidé nyní usilují o změnu jeho názvu. A vedení města se rozhoduje, jestli snahám vyhoví.

Mnozí Břeclavané přitom až dosud ani netušili, že jeden ze dvou hlavních mostů ve městě nese jméno po novináři, z něhož komunistická propaganda učinila hrdinu protinacistického odboje. Změnila to až současná rekonstrukce, kdy se začal dávno zapomenutý název znovu nahlas vyslovovat.

A tak lidé přišli s požadavkem na jeho změnu. Ve hře je Baranovský most, jak se jmenoval až do konce války, než jej vyhodily do povětří ustupující německé jednotky. Zvažuje se také název most Slovácké brigády.

A rovněž pojmenování po prezidentovi Václavu Havlovi, jenž vedle mostu osobně odhaloval sochu T. G. Masaryka. Havlův most by navíc plynule navazoval na ulici 17. listopadu.

Plánu ovšem zatím chybí podpora vedení města. „Dali jsme to k posouzení kulturní komisi města, aby to probrala ze všech úhlů pohledu. Já nejsem přítelem přejmenovávání ulic,“ podotkl břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO).

Podle něj byl Julius Fučík prokazatelně nacisty vězněn a popraven. To, že ho komunisté čtyřicet let zneužívali jako modlu, je věc druhá.

Ani kulturní komise přejmenování nepodpořila. „I když Fučík je jistě kontroverzní postavou, většina členů komise přejmenování nedoporučila,“ potvrdila předsedkyně kulturní komise Evženie Klanicová (ODS).

Není to však rozhodnutí konečné. „Jde pouze o doporučení. Teď o tom bude rozhodovat rada,“ podotkla Klanicová.

Na přejmenovávání ulic už je pozdě, míní starosta Mikulova

Koněvova ulice v Mikulově, kterou lidé procházejí cestou z centra při výšlapu na Svatý kopeček, je jedinou tohoto jména na jižní Moravě. Podle starosty Rostislava Koštiala (ODS) se minimálně za třináct let jeho úřadování v čele města nikdo o změnu názvu nesnažil.

Připouští však, že teď by se to mohlo změnit. „Trochu se bojím, že otevíráme Pandořinu skříňku. Pokud někdo toto téma otevře, dostane se to na pořad jednání zastupitelstva. Ovšem když si představím ty komplikace pro lidi, kteří tam bydlí, nechtěl bych je takto trápit,“ upozorňuje na to, že obyvatele ulice by při případné změně názvu čekala výměna všech dokladů i nutnost nahlásit změnu adresy na úřadech.

Jestli by pro přejmenování ulice sám zvedl ruku, nechce předjímat. „Historie maršála Koněva je teď už všem zřejmě známá. Jsou tam nezatajitelné pozitivní výsledky v tom, že osvobodil kus Česka, ale také jeho prohřešky z pozdějších let, zejména ty spojené s maďarským povstáním. Jsem toho názoru, že dějiny by se měly vykládat pravdivě. U pražské sochy bych rád viděl vysvětlující ceduli. Ovšem co se týče Mikulova, nevím, jak moc si lidé ulici spojují s maršálem Koněvem,“ poznamenal starosta.

Sovětský maršál paradoxně s městem nemá nic společného. „Mikulovem ani neprošel. Byl velitelem prvního ukrajinského frontu, který osvobozoval severní část země. Jižní Moravu osvobozoval druhý ukrajinský front, kterému velel maršál Malinovskij,“ vysvětluje ředitel Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově Miroslav Svoboda.

Podle starosty Koštiala měly přijít úvahy o přejmenování ulice dřív. Třeba už těsně po revoluci, kdy se v Mikulově změnil název Fučíkova náměstí na prosté Náměstí.