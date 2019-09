Zachraňte Fuchsovu vilu, křičí experti. Plánuje se přestavba na bytový dům

Fuchs pro sebe postavil funkcionalistickou vilu na konci 20. let v Žabovřeskách. Jejích rozsáhlých prostor si mohl užívat jen do 50. let, kdy se ocitl v nemilosti komunistů. Tehdy musel nemovitost prodat, zůstala mu jen menší připojená budova, která původně sloužila spíše jako zázemí.



A právě v tom vězí základ problému, který dnes rezonuje mezi architekty, památkáři a milovníky historie. Dvojvila na nároží Hvězdárenské a Tůmovy ulice je nyní rozdělená. A to nejen stavebně, každá část má jiného majitele. Ta větší je pak památkově chráněná a opravená, druhou se chystají vlastníci přestavět na bytový dům. Záměr jim schválily památkové odbory brněnského magistrátu i Jihomoravského kraje. Nyní běží řízení na stavební povolení.

Odborníci z Národního památkového ústavu v Brně jsou však proti takové přestavbě. A přidali se i politici z města a žabovřeské radnice.

„Byla by to obrovská škoda, kdyby ten dům dostal jinou podobu. Je to unikátní ukázka bydlení v době první republiky. Fuchs si ji navrhl a postavil pro sebe a také v ní bydlel. Byl to spojený dvojdům,“ říká brněnský architekt a bývalý děkan Fakulty architektury VUT Brno Vladimír Šlapeta, který dopisem podpořil návrh na zpamátnění.

Argumenty pro záchranu sepsali i pracovníci Národního památkového ústavu, kteří už loni v létě na ministerstvo kultury poslali návrh na zpamátnění domu.

„Vila je vzorovým příkladem střízlivého funkcionalismu. Svým měřítkem stavba v bloku s vlastní Fuchsovou vilou působivě dotváří prostředí vilové čtvrti, jíž je důležitou urbanistickou součástí umístěnou v pohledově výrazném nároží,“ popsal v návrhu odborník ústavu Aleš Homola.

Podle něj je zřejmé, že při přestavbě dojde k masivnímu zásahu do stavební podstaty budovy, který zřetelně poškodí i hodnotu sousedícího vlastního rodinného domu Bohuslava Fuchse.

Větší část vily je přitom památkově chráněná už od roku 1958, u té menší se to až dosud nikdy ani neřešilo. „Je možné, že objekt organicky vystupující z Fuchsova vlastního rodinného domu orgány státní památkové péče přehlédly,“ domnívá se Homola.

Věří, že je ještě šance s tím něco udělat. Ministerstvo kultury už však do procesu zasahovat nechce s odkazem na to, že stavební úpravy už mají závazné posvěcení památkového odboru magistrátu. Důvodem je i to, že mnohé autentické prvky objektu, včetně částí původní vnitřní dispozice, prošly změnami.

Celé je to nedorozumění, hájí své plány majitelé

Vlastníci domu, kterými jsou podle veřejně přístupného katastru nemovitostí Soňa Albrechtová a František Doušek, se ke kauze nechtějí do ukončení správního řízení vyjadřovat. Na dotazy MF DNES pouze uvedli, že se jedná „o nedorozumění, vzniklé z velké části nevhodnou a účelovou medializací plánované rekonstrukce“.

Faktem je, že majitelé do projektu investovali svoje úsilí i peníze a k rekonstrukci mají vypracovanou projektovou dokumentaci v souladu s legislativou. I proto nehodlá své stanovisko měnit ani odbor památkové péče brněnského magistrátu. „Pouhý nesouhlas veřejnosti s tím, že budova není kulturní památkou, nelze ve správním řízení zohledňovat,“ říká šéf odboru Martin Zedníček.

Politici se však na věc dívají jinak. Za záchranu vily dnes bojují lidovci. „Ztotožňujeme se s názory významných architektů, proto vedení města zaslalo na ministerstvo žádost o projednání tohoto návrhu,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal (KDU-ČSL). A k němu se přidal i jeho stranický kolega, místostarosta městské části Žabovřesky Filip Leder.

„Nejvíce problematická je plánovaná nadstavba, prohloubení úrovně vstupního podlaží, změna okenních otvorů a přistavění balkonů. Těmito zásahy může dojít i k narušení statiky památkově chráněné části domu,“ uvedl Leder.

Lidovci nyní chtějí vyjednávat s majiteli o možném odkupu či směně. Pokud by se městu povedlo jej získat, chce v něm zřídit muzeum Bohuslava Fuchse.

„Je to jedna z nejvýznamnějších osobností Brna a žádný památník nemá. Mohl by vzniknout nadační fond, který by tuto variantu finančně podpořil. Zatím je ale otázka otevřená,“ doplnil místostarosta Leder. S majitelkou vily se minulý týden v pátek sešel přímo na místě, k ničemu ale nedospěli. „Dohodli jsme se, že věc nebudeme zatím komentovat,“ poznamenal Chvátal.