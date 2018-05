Z nemocnice odešli další lékaři, Frýdlantsku hrozí zánik pohotovosti

„Kvůli krizové situaci se v nejbližší době obrátí Bezpečností rada města Frýdlant a Dobrovolný svazek obcí Frýdlantsko na Liberecký kraj, který je ze zákona povinen na Frýdlantsku lékařskou pohotovost zajišťovat. Situace je opravdu vážná,“ řekla mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková.

Nemocnice, kterou vlastní společnost EUC, zatím pracuje na dvou variantách. První z nich je krizový scénář, podle kterého by lékařská pohotovostní služba nefungovala ve Frýdlantu ani ve všední dny, ani o víkendu.

Záchranka by musela pacienty vozit do Liberce

„Tato varianta je pro nás naprosto nepřijatelná, alarmující. Znamenalo by to, že všichni pacienti mimo drobných úrazů k ambulantnímu ošetření během pracovní doby, budou záchrannou službou odváženi do Krajské nemocnice Liberec. Jenže tam už teď jsou příjmy pacientů přetížené a čekací doby velmi dlouhé,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

„V potaz je pak třeba vzít i dopravní napojení na Liberec, které je závislé na jedné silnici. V případě špatných povětrnostních podmínek nebo třeba nehody na trase se pak může stát, a nemusí to být vůbec výjimečné, že záchranná služba bude v pasti,“ poznamenal.

Podle krizového scénáře by byl částečně omezen provoz i na chirurgické a gynekologické ambulanci a nemocnice by musela přejít jen na jednodenní operativu. Jednotka intenzivní péče by byla bez pacientů napojených na ventilaci. Nemocnici totiž chybí lékaři anesteziologové a nový internista má nastoupit až v září.

„Vše se odvíjí od dohod se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na úhradách. Personálně umíme zajistit pohotovostní chirurgickou službu, ale nebudeme ji moci hradit ve výši jako dosud. Vyzvali jsme VZP k jednání. Pokud se dohoda nepodaří, tak je pak na zvážení, zda by se na ztrátě nechtěl podílet Mikroregion Frýdlantsko,“ řekl ředitel nemocnice Jiří Madar.

Z nemocnice odešlo už 18 lékařů

Starostové z Frýdlantska ale dali několikrát najevo, že nehodlají přispívat na něco, na co mají lidé ze zákona nárok.

Omezení chirurgie a gynekologie jen na pracovní dobu do 16.30 se může podle místostarosty Frýdlantu Jiřího Stodůlky negativně podepsat na setrvání dalších lékařů.

„Máme signály, že nebudou chtít převzít zodpovědnost za pacienty, o kterých nebudou mít přehled po celou dobu, kterou považují vzhledem k operativním úkonům za přiměřenou. Na problémy se zajištěním základní zdravotní péče poukazujeme téměř tři roky.“ Od převzetí nemocnice pod správu EUC z ní odešlo 18 lékařů.

Pokud se nemocnici podaří chybějící lékaře sehnat, fungovala by pohotovost v režimu jako dosud. Podle Madara ale i tak jen do konce prosince 2018.

„S tím se nehodláme smířit. Nemůžeme připustit, aby se 27 tisíc lidí na Frýdlantsku ocitlo bez lékařské pohotovosti. Nepřipouští to ani zákon. Obrátíme se i na ministerstvo zdravotnictví, aby situaci řešilo,“ dodal Ramzer.