Frýdek-Místek na kole letos v novém

„Po čtyřech letech realizace jsme se rozhodli pro změnu a uspořádat jediný MTB závod ve Frýdku-Místku,“ přibližuje významnou změnu Petra Kociánová z pořádajícího Turistického informačního centra Frýdek≈Místek.

„Závod není však určen jen výkonnostním cyklistům, chceme do závodu zapojit i rekreační a hobby cyklisty, kteří rádi soutěží a chtějí poměřit síly s ostatními. Pro účastníky jsme připravili několik kategorií, kdy si mohou zazávodit už ti úplně nejmenší na odrážedlech a mini kolech, tak i mládež, dospělí a zapálení sportovci,“ dodává Petra Kociánová.

Do závodu, který se uskuteční v sobotu 19. května 2018 v areálu autokempu Olešná, se mohou zájemci hlásit již nyní. Na webu www.fmnakole.cz stačí vyplnit registrační formulář a závodníci od 18 let uhradí startovné 50,-Kč. Do závodu bude možné se přihlásit i na místě, zde se však startovné zvyšuje na 100,-Kč. Děti a mládež do 18 let startovné nehradí.

Současně s registrací byla na webu spuštěna možnost zakoupit si kvalitní antibakteriální trička s příměsí stříbra od frýdeckomístecké firmy Nanosilver. Letos jsou k dostání ve dvou provedeních, a to Classic či s vláknem Coolmax.

Celý den se v areálu autokempu Olešná ponese v duchu zdravého životního stylu a sportu. „Během dne na návštěvníky čeká doprovodný program pro celou rodinu. Přichystány budou předváděcí akce, testování kol, dětský koutek, zóna prevence a zásad bezpečného chování v silničním provozu, soutěže a spousta dalšího,“ vyjmenovává ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná.

Veškeré informace k závodu je možné získat na webu akce www.fmnakole.cz