Frýdek≈Místek na kole startuje už tuto sobotu

Frýdek-Místek na kole je akce, jejíž cílem je podpora zdravého životního stylu a pomyslné zahájení cyklistické sezóny ve městě. Po čtyřech letech realizace se pořadatelé rozhodli pro kompletní změnu podoby akce a účastníci si tak budou moci poměřit síly s ostatními. MTB závod ve Frýdku-Místku přivítá jak rekreační a hobby jezdce, tak také se do závodu mohou přihlásit i výkonnostní cyklisté.



„Pro účastníky jsme připravili několik kategorií, ve kterých si mohou zazávodit už ti úplně nejmenší na odrážedlech a minikolech, tak i mládež, dospělí, zapálení sportovci, muži či ženy,“ přibližuje Petra Kociánová z pořadatelského Turistického informačního centra Frýdek-Místek.

Do závodu je možné se přihlásit na místě. Do 13. května byla možnost online registrace za 50,-Kč, na místě se již bude hradit startovné ve výši 100,-Kč. Každý účastník po uhrazení startovacího poplatku bude automaticky zařazen do slosování o tandemový let na motorovém paraglidu, který věnovala společnost Tiskárna Kleinwächter. Děti a mládež do 18 let startovné nehradí.

Celý den se v areálu autokempu Olešná ponese v duchu zdravého životního stylu a sportu. „Během dne na návštěvníky čeká doprovodný program pro celou rodinu. Přichystány budou předváděcí akce, testování kol, dětský koutek, zóna prevence a zásad bezpečného chování v silničním provozu, soutěže a spousta dalšího,“ vyjmenovává ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná.

Veškeré informace k závodu je možné získat na webu akce www.fmnakole.cz

Cyklostezka kolem Olešné bude od hráze po rybník Řehánek v části autokempu a aquaparku v čase 10.00 – 15.00 hodin zcela uzavřena. Mimo tento čas prosíme o zvýšenou opatrnost, kdy budou probíhat přípravy závodu.