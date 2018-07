Frýdek≈Místek hledá opět nejlepší štrúdl

Vyhlášení nejlepších štrúdlů se uskuteční na akci Frýdek≈Místek plný chutí a X. Beskydské rekordy v sobotu 18. srpna 2018 v Parku Pod zámkem od 10.00 hodin. Právě zde rozhodne odborná porota, který je ten nejlepší. Jako v minulém roce se bude soutěžit ve dvou kategoriích, a to sladký a slaný štrúdl.

Přihlášení do soutěže je úplně jednoduché. Ti, kteří mají zájem se zapojit do soutěže, a je jedno, zda je to dítě, prarodič, amatérský nebo profi cukrář, se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webu www.fmplnychuti.cz

„V sobotu 18. srpna pak stačí přinést svůj vlastnoručně upečený štrúdl a počkat na verdikt odborné poroty. Vítězové jednotlivých kategorií pak obdrží hodnotné ceny,“ láká do soutěže Nikola Laníková z pořádajícího Turistického informačního centra Frýdek≈Místek.