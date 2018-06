Svátek gurmánů nabídne exotické pokrmy i prvorepublikovou gastronomii

Netradiční gurmánské zážitky a ochutnávky exotických pokrmů z celého světa. To je hrubý náčrt toho, co čeká návštěvníky Beko Fresh Festivalu 2018.

„Součástí akce bude také prvorepubliková gastronomie u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky a hlasování o nejlepší východočeskou restauraci,“ uvedla mluvčí akce Andrea Čeřovská.

Na závodišti bude i letos připraveno hned několik pódií, na kterých se vystřídají při svých živých kuchařských show Zdeněk Pohlreich, Marcel Ihnačák, Ivan Vodochodský, Petr Stupka nebo Roman Vaněk.

Za Pilsner Urquell se představí Vojtěch Homolka, za barmany „mixolog“ Tomáš Kubíček. Na pódiu určeném pro přípravu kávy vystoupí Roberto Trevisan a mnoho dalších baristů.

Zájemci ochutnají menu vybraných top restaurací

„Kávové pódium a jeho program s mými hosty se ponese v duchu motta: ‚Chceš-li postavit loď, nauč lidi milovat moře‘, jak tvrdí citát A. de Saint-Exupéryho,“ uvádí Roberto Trevisan.

„Na účastníky festivalu se těším a budu rád, když při společném setkání probereme a rozmotáme dilema, zda kávu pít, či nepít,“ dodává hlavní hvězda a tvůrce programu Bencini Caffé Coffee Stage.

Připravena bude i škola čepování, barmanské show či škola kávy. „Zážitkovou gastronomii zajistí molekulární mixologie, entomofágie neboli pojídání hmyzu či exotická kuchyně z Vietnamu a Srí Lanky,“ uvedla Andrea Čeřovská.

Výběr z programu Sobota: Beko Workshop stage

10:00 otevření areálu

11:30 - 12:00 Ocknecht Petr, hmyz na talíři

12:30 - 13:00 Martin Kortus, Natural Mallorca cooking show

13:30 - 14:00 Tomáš Kubíček, Kayser cooking show

14:30 - 15:00 Zdeněk Pohlreich

15:30 - 16:00 Petr Stupka, RioMare cooking show

16:30 - 17:00 Klára Michalová a Michal Kavalčík

17:30 - 18:00 Jaroslav Příhoda. Sobota: Beko Cooking stage

12:00 - 12:45 Zdeněk Pohlreich

13:00 - 13:30 Vojtěch Homolka, škola čepování

13:30 - 14:00 Roman Vaněk

14:10 - 14:55 Klára Michalová a Michal Kavalčík

15:05 - 15:50 Tomáš Kubíček, Kayser cooking show

16:00 - 16:45 Zdeněk Pohlreich Neděle: Beko Cooking stage

11:00 - 11:50 Filip Töpfer, HusíJátra cooking show

12:00 - 12:50 Ocknecht Petr, hmyz na talíři

13:00 - 13:50 Tomáš Kubíček, Kayser cooking show

14:00 - 14:50 Marcel Ihnačák

Pro milovníky domácího sushi je připraven workshop pod vedením specialisty na asijskou kuchyni. Zájemci budou mít možnost ochutnat nejen sushi pokrmy, ale například i panini s tuňákem.

„Návštěvníci gurmánského festivalu se mohou těšit i na pestrou nabídku rodinných minipivovarů. Nebude chybět ani ochutnávka vín. Ochutnávat se bude menu vybraných top východočeských restaurací a bude se vybírat to nejlepší. Všichni hlasující mohou být zařazeni do losování o ceny v hodnotě 32 tisíc korun,“ dodala Andrea Čeřovská.

Na gastronomický festival lze sehnat vstupenky v předprodeji za 100 korun. Na místě pak bude stát jednodenní vstupenka 150 korun. Držitelé průkazů ZTP a děti do 130 centimetrů pak mají vstup zdarma. V sobotu je program pro veřejnost od 10 do 20 hodin, v neděli pak od 10 do 17 hodin.

„K dispozici budou dva vstupy do areálu. Hlavní vstup bude hlavní bránou závodiště a druhý vstup bude u zadní brány na ulici Pražská. U obou budou pokladny,“ uvedli pořadatelé na svém webu s tím, že parkovat lze přímo v areálu závodiště za 100 korun na den.