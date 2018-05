Frenštátský aquapark otevře své brány již tento pátek

Na „souši“ to pak budou například stoly na stolní tenis, dětské pískoviště a provozovna občerstvení. Výše vstupného zůstává na stejné úrovni jako v minulém roce.

Základní celodenní vstupné pro dospělého stojí 100 Kč a pro děti do 18 let a důchodce 70 Kč.

„Letošní sezóna na našem aquaparku začne 25. května a měla by trvat minimálně do 2 září. V květnu a září budeme mít otevřeno vždy od 10 do 18 hodin, v červnu, červenci a srpnu od 9 do 20 hodin. Co se týká vstupného, zůstává stejné jako v loňském roce, navíc návštěvníci mohou využívat zvýhodněné permanentky na vícečetné vstupy,“ uvedl Jiří Štefek, vedoucí organizační složky Správa městských sportovních zařízení. Příjemné atmosféře v areálu aquaparku napomáhá také nový závlahový systém, který byl uveden do provozu v roce 2016 a již v loňském roce značně vylepšil kvalitu travnaté plochy v areálu.

V roce 2017 frenštátský aquapark navštívilo 37.467 lidí, což je o 8 tisíc návštěvníků více než v předcházejícím roce. Frenštátský aquapark poprvé otevřel své brány návštěvníkům 18. srpna 2001. Od té doby jej navštívilo více než 660 tisíc návštěvníků.