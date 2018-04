Restaurátoři v kostele kadaňského kláštera očekávají další objevy

„Jedna skupina restaurátorů se letos soustředí na severní loď kostela včetně dvou kaplí sv. Antonína a sv. Anny. Už nyní tam můžeme vidět detaily historické štukové výzdoby a výmalby, kterou ještě více zvýrazní,“ řekl správce kláštera Petr Liebscher.



Ze stropu severní lodi zmizí také nepůvodní modré nebe s pozlacenými sádrovými hvězdičkami. Pod ním by se měla objevit vrstva z počátku 17. století.



S největší pravděpodobností půjde o vyobrazení významných františkánských symbolů a na žebrech pak malované rostlinné ornamenty. V čele lodi jsou pak patrné náznaky písma – citace z Bible, mohly by tam být i figurální výjevy.

Ovšem část je stále ukrytá pod velkým dřevěným oltářem, který si odborníci brzy odvezou do restaurátorské dílny.

Překvapivá tajemství

„Bohužel se domníváme, že přímo pod oltářem se historické malby nedochovaly, ale necháme se překvapit. Zajímavější to bude v obloucích, kde sondy odkryly vyobrazení evangelistů a v horní části ornamentální výzdobu,“ dodal Liebscher.

Rušno bude také v jižní lodi kostela, kde restaurátorské práce běží už několikátým rokem. Tato část odborníky loni velmi překvapila. Pod dřevěným oltářem v čele lodi nalezli malovaný výjev iluzivního oltáře stigmatizace sv. Františka a vyobrazení tří světců – sv. Jiří, sv. Vavřince a sv. Kláry.

Klášter v Kadani historie františkánského kláštera sahá do 15. století

v roce 1950 byl uzavřen a pomalu chátral až do roku 1995. Poté, co si klášter město dlouhodobě pronajalo od litoměřického biskupství, byl znovu vysvěcený a začala jeho postupná rekonstrukce

městské muzeum v něm nabízí tři stálé prohlídkové okruhy

Z velké části je již malba odkrytá, letos budou restaurátoři pokračovat v její obnově. Není to přitom poprvé, co tato část kostela vydala nečekané tajemství, před dvěma lety tam restaurátoři objevili nástěnnou malbu z druhé poloviny 15. století a jde tak o nejstarší nástěnnou malbu v Kadani.

Za zpovědnicemi se navíc dochovala v dobrém stavu čtveřice náhrobků potomků rytířského rodu Fictumů. Pod zpovědnicemi na zemi pak další náhrobek, je možné, že patří manželce Bernardina Fictuma.

Práce v obou lodích skončí letos

Restaurátorské práce v těchto dvou částech kostela mají být hotové do konce letošního roku. Odborníci přitom tuší, že další překvapivé objevy je ještě zřejmě čekají, a to příští rok, kdy se restaurátoři přesunou do centrální lodi kostela.

„Předpokládáme, že tato část bude bohatě zdobena figurálními výjevy, tak jak tomu je v presbytáři, možná i s vyobrazením andělů. Necháme se překvapit,“ uvedl Liebscher.

Restaurátoři tak postupně vracejí kostelu původní tvář. Od roku 1891 byl vymalován monochromatickou starorůžovou barvou, strop pak byl modrý s reliéfními hvězdami zlacenými nepravým zlatem, dnes jsou hvězdy zčernalé.

Práce začaly před třemi lety a potrvají do konce roku 2020, kromě odkrytí původních nástěnných maleb odborníci pracují i na obnově dřevěného mobiliáře – lavic a oltářů, obrazů a varhan.

Na projekt získala římskokatolická církev dotaci přes 50 milionů z EU.

Klášter v souvislosti s restaurováním chystá nový edukační program pro žáky základních škol. Na vlastní kůži si budou moci vyzkoušet práci restaurátorů.