Mynář brání rekordního absentéra Čubu. Povolte hlasování na dálku, říká

Podle Mynáře, který je také hradním kancléřem, by se fungování Senátu mohlo (i kvůli bývalému předsedovi JZD Slušovice) změnit.

„Spíše bych se ptal, proč Senát zamrzl ve vývoji a nezabývá se možností hlasovat ze senátorských kanceláří. Technické možnosti jsou téměř neomezené, měli bychom o tom vést diskusi,“ navrhuje Mynář s tím, že nevidí důvod, proč by měl Čuba skončit.

„Na jednu stranu rozumím požadavku vedení Senátu, ale pan Čuba už se vzdal svého platu a práci vykonává ze své kanceláře a místa svého bydliště. Není to v nepořádku,“ míní Mynář.

Je to nesmysl, hodnotí návrh předseda Senátu

Čuba byl naposledy na schůzi Senátu 24. srpna 2016. „Svoji funkci prakticky nevykonává a nezastupuje v Senátu občany ze svého volebního obvodu,“ upozornil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

„Napsal jsem mu, aby zvážil případnou rezignaci. Je to ale na něm. Nemůžu mu to přikázat. Považoval jsem však za nutné ho upozornit, protože tak dlouho ještě žádný senátor mimo výkon funkce nebyl,“ doplnil.

Mynářův návrh, aby mohli senátoři hlasovat z domova, považuje za „nesmysl, který ještě neslyšel“.

„Myslím si, že by to bylo v rozporu s jednacím řádem Senátu a minimálně i s duchem ústavy. Senátor musí vykonávat mandát osobně. Musí být při hlasování přítomný,“ reagoval Štěch.

Předseda Senátu psal Čubovi už loni v létě, kdy po něm chtěl, aby se vzdal mandátu, nebo šel na nemocenskou. Čuba na to reagoval tak, že svůj plat, který činí kolem 120 tisíc korun, začal posílat nadaci senátora a hazardního magnáta Ivo Valenty, s nímž má dobré vztahy (viz též Čuba chce senátorský plat posílat fondu, který založil král hazardu Valenta).

Podle asistenta Milana Frnky pracuje Čuba ve své zlínské kanceláři. Jenže když tam redaktor MF DNES loni na podzim opakovaně vyrazil, během tří měsíců jej tam zastihl jenom jednou (viz též Čuba zůstává senátorem, i když není k sehnání a na jednání nejezdí).

„Pracuje na svých věcech. Studuje senátní materiály a posílá do senátorského klubu návrhy, jak by měl hlasovat,“ prohlásil Frnka.

Štěch: Je to i obraz strany, za kterou byl zvolený

Není jasné, jak Čuba na Štěchův dopis zareaguje. „Zatím nemá vyhraněný názor. Nemůžeme říct, jestli se třeba neobjeví na první letošní schůzi Senátu v únoru. Stát se může všechno,“ řekl Frnka.

Ještě před pár měsíci přitom vysvětloval, že cestování do Prahy je pro jednaosmdesátiletého Čubu příliš únavné, byť už se údajně dostal z vážných zdravotních potíží po operaci zažívacího traktu.

Argument, že pracuje z kanceláře nebo z domova, Štěcha neuspokojuje. „Kdybych neměl úctu k jeho věku, musel bych se tomu smát,“ řekl předseda horní komory.

„Je to i obraz strany, za kterou byl zvolený. V jiné partaji by na něho asi vytvořili nějaký tlak, aby rezignoval,“ konstatoval Štěch.

Pokud by Čuba skončil (mandát má do podzimu 2020), musely by se na Zlínsku konat doplňující volby. To by pro SPO mohlo znamenat, že přijde o křeslo senátora. Podobně výrazného kandidáta by těžko hledala. Čubova strana však problém s fungováním svého senátora nemá.

