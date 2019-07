Slušovice se loučí s Čubou, na pohřeb přítele dorazil i prezident

František Čuba zemřel v pátek ve věku 83 let. Rodina i veřejnost se s ním rozloučí od 15:30 v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích, podle sdělení na smutečním oznámení bude po církevních obřadech tiše zpopelněn.

V souvislosti s pietní akcí ve Slušovicích očekávají nápor veřejnosti.

Prezident Zeman dorazil krátce před začátkem obřadu, nejprve chvíli rozmlouval s Čubovým synem Rostislavem, poté do kostela vstoupil bočním vchodem.

„Do kostela mohli v předstihu pouze hosté, vstup hlídala ochranka. Novináři mohli dovnitř jen bez záznamových zařízení,“ hlásil z místa reportér iDNES.cz, podle kterého byl kostel krátce po začátku mše plný. Dění zpovzdálí sledovaly desítky místních lidí.

Vlastní rozloučení s Františkem Čubou připravují představitelé slušovického závodiště. Už při pátečním dostihovém dnu jej připomenou třeba v tištěném programu.

„Nebudeme dělat memoriální dostih hned dva dny po pohřbu, to by nebylo vhodné. Určitě připravíme důstojný dostih se jménem docenta Čuby v pravý čas, jak si také zaslouží. Velmi si jej vážíme za to, co nejen pro místní dostihový sport udělal,“ sdělil MF DNES Zdeněk Karlach, předseda spolku Dostihy Slušovice.

Čuba se narodil 23. ledna 1936 v Březové, vesnici jen pár kilometrů za Slušovicemi. Po vystudování Vysoké školy zemědělské v Praze působil jako agronom v Březůvkách u Zlína a v roce 1963, kdy mu bylo pouhých 27 let, převzal vedení upadajícího slušovického družstva. Už tehdy byl členem komunistické strany.

Z JZD Slušovice se za jeho éry stala výkladní skříň socialistického zemědělství a podnik s miliardovým obratem, který v té době neměl obdoby. Dodnes přitom není jasné, za jakých podmínek a jaké byly jeho vztahy s komunistickými pohlaváry, protože řada důležitých dokumentů se nenávratně ztratila.

Po pádu komunistického režimu se JZD Slušovice rozpadlo a ani samotný Čuba se v tržním hospodářství coby podnikatel výrazně neprosadil. Po letech prožitých v ústraní se v posledních letech života začal věnovat politice.

V roce 2012 kandidoval za Stranu práv občanů, která vznikla na podporu jeho přítele Miloše Zemana, v krajských volbách a voliči posunuli tehdy 76letého Čubu z posledního místa kandidátky až do vedení kraje, stal se z něj krajský radní.

O dva roky později byl zvolený i senátorem, když ale v roce 2016 podstoupil náročnou operaci trávicího traktu, už se do Senátu, kde již předtím působil spíše sporadicky, nevrátil. Na účet nejstaršímu senátorovi v historii horní komory nadále chodily plný plat a náhrady, v nichž bylo také cestovné, za což sklidil velkou kritiku. Nakonec absence trvala 522 dnů, na post rezignoval na začátku minulého roku.

Rozhovor s Františkem Čubou krátce po zvolení senátorem v roce 2014: