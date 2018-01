Pardubice zablokovaly nábor Mongolů do Foxconnu, firma prý není přínosem

Primátor Pardubic Martin Charvát se většinou vyjadřuje diplomaticky. Ve čtvrtek udělal výjimku. „Dovoluji si říct, že přínos firmy Foxconn je pro Pardubice za ty roky, co tady působí, nula,“ řekl na zasedání zastupitelstva.

A nebyl jediný, kdo se pustil do kritiky tchajwanského výrobce elektroniky. „Vůbec se mi nelíbí, jak se tady firma chová,“ řekl třeba zastupitel za ODS Jan Mazuch.

Hlavní důvod rozladění? Firma se pokusila přivést do města dalších několik stovek dělníků z Mongolska. Přitom už stávajících zhruba jedenáct set Asiatů má problémy sehnat v Pardubicích solidní bydlení nebo lékaře. Navíc neumějí jazyk, takže každý úkon je pro ně velmi problematický.

„Nejsem rasista ani xenofob, ale když si vzpomenu na filmy o Čingischánovi, tak mne jímá hrůza,“ snažil se odlehčit situaci zastupitel za Patrioty Jan Linhart.

Ovšem politici nezůstali jenom u slov. Podle primátora Charváta radnice už zablokovala příchod zhruba tří stovek Mongolů.

„Když jsme se tuto informaci dozvěděli, tak jsme do toho začali lidově řečeno šťourat, zda ti lidé mají kde bydlet, mají dostatek překladatelů a podobně. Také jsme vzkázali na ministerstvo vnitra, které vydává povolení k pobytu, že nemáme kapacity ani možnosti umístit do škol a školek mongolské děti. Na základě toho úředníci přísun povolení zastavili,“ uvedl Martin Charvát s tím, že se nová situace vůbec nelíbí vedení Foxconnu. „Máme za sebou několik jednání,“ doplnil primátor.

Zklamání z toho, že Foxconn odložil společný projekt Smart City

Pravdou je, že zástupci magistrátu nemají vůbec žádný důvod v něčem firmě ustupovat. Ta se totiž prakticky nijak nepodílí na životě ve městě. Například snad všichni generální manažeři hokejového klubu si stěžovali na to, že nejsou schopni se s vedením firmy dohodnout na sponzorské smlouvě.

Navíc nedávno společnost nečekaně odpískala společný projekt Smart City, který radnici předběžně slíbila podepsáním memoranda.

„Foxconn rozhodnutí o vývoji tohoto konceptu prozatím odložil s ohledem na značné finanční investice, které si žádají podporu více stran, včetně veřejného sektoru. V současné době se potýkáme s nedostatkem pracovních sil a s ním souvisejícími stoupajícími náklady, které omezují plánovaný růst,“ uvedl Pavel Tuček, manažer komunikace společnosti Foxconn.

„Bylo to pro mne hodně nečekané a zároveň velké zklamání,“ uvedl Charvát.

Podle zastupitele za ODS Petra Klimpla, který je zároveň šéfem úřadu práce, si navíc firma v minulosti nedělala starosti s tím, co pro město příchod zahraničních dělníků znamená. „Před dvěma lety přišlo jednorázově do Pardubic na 250 Mongolů, aniž by se to radnice vůbec dozvěděla,“ uvedl Klimpl.

Potíže potvrzuje i Helena Grundmanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Most pro, která Mongolům pomáhá.

„Mongolů už v Pardubicích žije celkem jedenáct set. Je to etnikum, které nemá zájem se integrovat, žije v informační izolaci. Lékaři je odmítají brát, dokonce i ti ochotnější, protože se s nimi jednoduše nedomluví. Obrovským problémem je bydlení. Do prvních tříd přicházejí děti, které neumí česky,“ shrnula problémy.