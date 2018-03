Fotopast na rysy u Netolic zachytila vlka. Vrátil se tam po 150 letech

Vlk, kterého zachytila fotopast, zřejmě nemá nic společného se smečkou, která se pohybuje v centrální části Šumavy.

„Tamní vlčata, narozená minulý rok, ještě nejsou tak stará, aby se osamostatnila,“ říká manažerka výzkumných projektů organizace Alka Wildlife Tereza Mináriková.

Fotopast, která vlka na lesní cestě v hustém smrkovém lese zaznamenala, přitom cílila původně na jinou velkou šelmu - rysa ostrovida. Je součástí projektu 3 Lynx, na němž se podílejí různé organizace ochránců přírody, mimo jiné i například Správa Národního parku Šumava nebo Agentura ochrany přírody a krajiny.

Organizace, které společně mapují výskyt rysů, mají podle Minárikové k dispozici stovky fotopastí umístěné v krajině příhodné pro výskyt rysů.

To, že zařízení zachytilo vlka, ale odborníky příliš nepřekvapilo. A to i přesto, že Netolicko zrovna neoplývá nepřístupnými lesy či divokou krajinou. „Je to fotografie osamělého vlka. Nemáme žádný důkaz o pohybu celé smečky nebo podobně,“ ujišťuje Mináriková.

Zároveň říká, že v Evropě jsou oblasti, kde vlci obývají i hustě osídlenou nížinnou zemědělskou krajinu. „Je to například Polsko nebo oblast Lužice. Na rozdíl od rysa je vlk mnohem přizpůsobivější, takže mu nevadí ani krajina bez lesů. Tam se vlk přizpůsobí a umí být aktivní třeba jen v noci a žije, aniž by si toho lidé všimli,“ dodává odbornice.

V současné době se vlci v Česku šíří v několika různých oblastech a někde už způsobují i problémy především chovatelům ovcí, například loni v létě na Šumavě zabili 19 šlechtěných ovcí.

Zemědělci také mohou využít různých poradenských služeb a stát žádat třeba o dotace na zajištění oplocení pastvin či pořízení pasteveckých psů. Více informací naleznou na webu navratvlku.cz.

