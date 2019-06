Hra na city zabrala, většina zvířat focených v útulku našla nové majitele

„Je to pro mě srdeční záležitost,“ vysvětluje fotografka Alena Miramand. „Pejsky z útulku jsem již fotila, stejně jako pejsky v dočasné péči. Tentokrát jsem ale chtěla, aby se fotky dostaly opravdu co nejdále, tak mě napadlo oslovit ještě další dvě fotografky – Pavlínu Faragovou a Petru Ježkovou, ilustrátorku z Malebnosti a také starostu Znojma,“ líčí.

Všem se myšlenka zamlouvala a nadšeně se do ní pustili. „Chtěli jsme ukázat pejsky a kočičky, jak jsou smutní v klecích, a naopak jak jsou šťastní, když jsou venku, člověk si s nimi hraje nebo je vezme na procházku. Myslím, že i z fotek jde krásně vidět, jakou měli radost,“ poukazuje Miramand, která oslovila oba útulky – vedle městského i soukromý v Příměticích.

V Načeraticích kývli na focení okamžitě. „Musím říct, že už jsem pár útulků viděla, a velký obdiv a úcta patří hlavně zaměstnankyním, které tam pracují a o zvířátka se neskutečně starají. Všude mají krásně čisto, každé svůj čistý pelíšek, plnou misku, k dispozici obrovskou zahradu. Největší poděkování patří jim,“ zdůrazňuje fotografka.

Všichni, co se do kampaně zapojili, ji spustili společně na sociálních sítích a dočkala se masivního sdílení.

„Myslím, že měla úspěch. Když jsem se do útulku vrátila podívat s dcerkou a chtěly jsme vyvenčit pár focených pejsků, už tam nebyli. To je pro mě neskutečný úspěch a mám z toho obrovskou radost,“ popisuje Miramand.

Piškoty s sebou, zní zlaté pravidlo

Kampaň tím ale zdaleka nekončí. „Domluvili jsme se s útulkem na průběžné spolupráci a v červnu se tam opět chystáme,“ dodává.

V Načeraticích mají aktuálně asi dvacítku psů, z toho sedm štěňat. Podle vedoucí útulku Věry Ďurníkové se sem nejčastěji dostanou tak, že potomci zdědí nemovitost včetně čtyřnohého hlídače, ale noví majitelé ho nechtějí.

Často sem také putují psi z množíren. „Jsou deformovaní, mají špatné nohy. Takového psa lidé vyhodí. I když hledáme majitele, nepřihlásí se,“ líčí.

Když se dostane pes do útulku, je v karanténě 7 až 10 dní. To je doba, kdy se čeká, jestli se neozve původní majitel. Pak se naočkuje, odčerví, pořádně prohlédne a může do nové rodiny. Čím dřív, tím líp.

„Když tady máme pejska déle, tak se nám zase vrací, protože si v novém domově těžko zvyká. A mnozí nemají trpělivost, aby se socializoval, a vrací ho už po třech čtyřech dnech. On si ale musí zvyknout na nový režim,“ podotýká Ďurníková.

Vstřícnost a štědrost lidí si ale veskrze pochvaluje. Návštěvníci jsou v Načeraticích vítaní. „Vezměte si piškoty, to je zlaté platidlo,“ uzavírá.