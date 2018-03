Učitel nebyl spokojen s fotografickými filtry. Tak začal dodávat své

Firma nyní, po pěti letech své existence, zaměstnává tři zaměstnance a čtvrtého na půl úvazku. „Za loňský rok jsme prodali asi tři tisíce filtrů, převážně v České republice. Z průměrné ceny jednoho filtru 1 500 korun se dá odvodit obrat mezi 3 až 3,5 milionu korun,“ uvádí majitel firmy Vladimír Fučík.



Vladimír Fučík Narodil se v Humpolci, je mu 53 let.

Původní profesí byl učitel na základní škole.

Fotografie je jeho celoživotním koníčkem.

Předchůdcem společnosti VFFoto byla firma, která prodávala fotopříslušenství.

Vlastní značka VFFoto existuje pět let.

Výrobní kapacitu mají naplněnou. „Současně neplánujeme výrazný nárůst zaměstnanců, tento stav je rozumný pro nás i pro zákazníka. V každém případě chceme udržet kvalitu našich produktů,“ doplňuje.

Společnost VFFoto dělá i speciální filtry, které jsou celosvětově obtížně sehnatelné. Jde o filtry z velmi tmavého skla, jež se používají ke zvláštním efektům. Jeden z produktů například 32 000krát prodlužuje potřebnou dobu expozice.

Na počátku byla firma s fotografickým příslušenstvím. Nabízela i fotografické filtry. Ty tehdy byly na trhu od dvou světových firem a pak takzvané čínské filtry.



„Byly buď příliš drahé, nebo v případě čínských filtrů málo kvalitní. Tak jsme se rozhodli zákazníkům zkusit nabídnout filtry kvalitní, ale levnější než výrobky konkurenčních firem. Zpočátku jsme je chtěli vyrábět v Česku, ale nakonec jsme našli vhodného výrobce paradoxně opět až v Číně,“ popisuje podnikatel.

Jedna čínská firma dodá sklo, druhá kov a v Česku je smontují

O Číňanech zjistil, že jsou na jednu stranu schopni vyrobit velmi levný „šmejd“, ale najdou se tam i producenti naprosto špičkoví. A takového oslovili. „Myslím, že se nám to povedlo,“ uvádí 53letý humpolecký rodák.

Nyní jedna čínská firma vyrábí pro VFFoto skla k filtrům a druhá dodává k filtrům kovové objímky. V Humpolci se pak filtry montují dohromady a dělá se jejich finální kontrola, balení, distribuce zákazníkům a servis.

„Bohužel v Česku dnes nelze vyrobit optické sklo v kvalitě, jakou požadujeme. Tradice téhle speciální výroby byla v tuzemsku na vrcholu v sedmdesátých letech, ale po roce 1990 se to odvětví naneštěstí začalo umrtvovat,“ líčí Fučík.

Samotné technologické zařízení na nanášení antireflexních vrstev na skla filtrů stojí podle něj 50 až 100 milionů korun. „Taková investice by vzhledem k objemu našeho prodeje pro nás neměla smysl,“ vysvětluje šéf společnosti VFFoto.

Ta od čínského výrobce skel odebírá až třetinu jeho produkce. „Jsme jejich významný odběratel. Na druhé straně ale nemůžeme konkurovat jejich odběratelům v Číně, kde je logicky mnohem větší množství zákazníků,“ podotýká.

Výroba skel do filtrů je jednoduchá, ale časově zdlouhavá

Výroba skel filtrů je podle Vladimíra Fučíka relativně jednoduchá. Laik se tomuto tvrzení podiví.

Ať tak, či onak, takto to probíhá: „Stroj z tabule skla automatem vyvrtá kolečka v požadovaných průměrech. Pak se sklo brousí, aby bylo absolutně rovnoběžné, a následně se leští do vysokého lesku. Vyřadí se vadná skla, pak se skla ručně čistí a jdou do dalšího stroje, který na ně ve vakuových a prachuprostých komorách nanese antireflexní vrstvy a nanovrstvy, jež zabraňují špinění skel a podporují například rychlé stékání kapek vody, aby filtr zůstal čistý.“

Proces samotného broušení skla trvá 30 minut. „Z toho je zřejmé, že reálně nelze tento malý kousek skla vyrobit příliš levně. I když ho můžete - a vůbec nemluvím nyní o jeho kvalitě - velice levně z Číny koupit třeba na e-Bay. To je ale způsobeno tím, že čínská vláda ty produkty dotuje, aby mohly být prodávány velice levně,“ mrzí Fučíka.

Odběratelé VFFoto jsou z 95 procent z ČR, malá část produkce jde na Slovensko. Prozatím ojedinělé objednávky přichází ze zahraničí. „Na jaře ale chceme rozjet anglický web a zkusit se prosadit i v rámci Evropské unie, případně USA,“ plánuje.

VFFoto vyrábí tři řady filtrů - s objímkami z hliníku, dražší z mosazi a nejdražší z titanu na přání zákazníka. „Například polarizační filtry (používají se například v krajinářské fotografii na projasnění kresby - pozn. red.) zatím vyrábíme jen z hliníku, protože nám to přijde jako nejlepší řešení. U ostatních filtrů je však lepší mosaz nebo ideální tvrdý, lehký a pružný, ale také dražší titan,“ říká Fučík.