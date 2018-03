Fotbalový stadion ve Štruncových sadech je pokrytý wifi

Zdejší wifi síť, kterou mohou zájemci zdarma využít, se přidává k více než 20 zónám s bezplatným připojením, jež dává město Plzeňanům a turistům k dispozici. Projekt je realizován v rámci konceptu Smart City Plzeň, jehož cílem je zpříjemňovat a zjednodušovat život obyvatelům západočeské metropole.

„Fotbalový stadion Doosan Arena ve Štruncových sadech je jeden z nejkrásnějších sportovních komplexů v republice, touto novinkou město opět zvýšilo úroveň místa, kde se odehrávají nejen tuzemské duely, ale také utkání evropských pohárů či české reprezentace. Nabídku bezplatného připojení na internet vnímáme jako krok s dobou, která je s využíváním moderních technologií jednoznačně spojena,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Wifi síť najdou návštěvníci stadionu pod názvem PLZEN Sport Wi-Fi, přičemž se k ní mohou připojit na neomezenou dobu. Jedná se o vysokorychlostní chytré wifi řešení Cisco Systems přímo vyvinuté pro stadiony, které umožňuje připojit velké množství zařízení na malém prostoru a je kombinací špičkových bezdrátových technologií, specializovaného softwaru a služeb optimalizovaných pro sport a zábavu. Systém obsahuje na 108 wifi přístupových bodů, 6 síťových prvků pro vzájemné propojení jednotlivých částí systému, 2 servery pro provoz příslušných aplikací, 2 zařízení pro zabezpečení síťového provozu a další prvky. Tato síť umožní fanouškům přímo na stadionu spolehlivý přístup k jejich oblíbeným aplikacím.

Odborníci ze Správy informačních technologií města Plzně pracují spolu s klubem FC Viktoria Plzeň na vývoji stadionové aplikace. „Ta bude obsahovat například informace k utkání, vazbu na Plzeňskou vstupenku, navigaci, usnadní výběr občerstvení a další funkce,“ vysvětlil Tomáš Benedikt, vedoucí úseku rozvoje Správy informačních technologií města Plzně. Aplikace, jež by měla být spuštěna se startem příštího ročníku fotbalové sezony, nabídne i mnoho užitečných informací pro fanoušky. Lidé zde najdou údaje o hráčích, aktuálních i odehraných utkáních, odkazy do fan shopu a další.

„V České republice jde o jeden z prvních projektů podobného rozsahu, díky kterému se všichni fanoušci mohou bezplatně připojit k wifi síti. Doosan arena se tím zařazuje mezi moderní evropské stadiony a nám se otevírají další možnosti, jak zlepšovat komfort našim fanouškům. Jedním z navazujících projektů bude například avizovaná stadionová aplikace. Velké poděkování patří v tomto směru majiteli stadionu, tedy městu Plzeň,“ uvedl za FC Viktorii Plzeň ředitel komunikace Václav Hanzlík.

Fotbalový stadion ve Štruncových sadech není posledním místem, na kterém se chystá město vybudovat neplacené bezdrátové připojení. „Plzeň využívá skutečnost, že má svou vlastní síť podzemních optických tras, jež dosahuje délky přes 130 kilometrů a propojuje na 120 lokalit. Těší nás, že v této oblasti můžeme v tomto konkurovat velkým moderním metropolím a do budoucna chceme rozšířit wifi zdarma i na dalších městských sportovištích. Už v létě by se měli zájemci připojit na Plaveckém areálu v Plzni – Slovanech, areálu TJ Lokomotivy Plzeň nebo na Atletickém stadionu města Plzně. Další využitelnost má také aktuálně vyvíjená aplikace, v budoucnu by ji mohli využívat i fanoušci hokeje,“ dodal Pavel Šindelář, technický náměstek primátora.