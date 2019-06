Fotbalový stadion převezme zlínská radnice v zimě, už chystá první opravy

Původně se to mělo stát už v letní pauze mezi minulou a nastávající sezonou, což se ale nestihne. Zastupitelé schválí převod zřejmě v září, nikoliv v červnu.

„Důvodem pro posun je nutnost vyřešení existence vedení sítí a věcných břemen k nim. O existenci některých z nich jsme neměli tušení ani my, ani vlastník a upozornil nás na ně až technický audit stavu areálu, který si město v souvislosti s převodem nechalo zpracovat,“ konstatoval náměstek primátora Miroslav Adámek, který má sport v kompetenci.

Aby klub dostal licenci, musí prokázat, že fotbalový stadion je způsobilý k tomu, aby na něm odehrál sezonu. To, že se změní během ročníku majitel, není podle vlastníka klubu Zdeňka Červenky problém.

„Podnájem, který tady máme, přejde na nového majitele,“ reagoval.

Podle Červenky jde o formalitu, kterou dostane na vědomí fotbalová asociace. Zajímá ho spíš to, co se bude s fotbalovým stánkem dít potom. SK Zlín na jeho opravu neměly peníze.

„Město si nechalo zpracovat technický audit areálu stadionu, a tedy dnes víme, jaké jsou nejpalčivější problémy stavu stadionu,“ podotkl Adámek.

Stadion, jehož hodnota je zhruba 74 milionů korun, potřebuje řadu věcí. Radnice současnému vlastníkovi poskytne dotaci šest milionů korun na výměnu oken v objektu tribuny a opravu její střechy, k čemuž dojde ještě během tohoto léta.

Potřeba je generální oprava

Červenka je však přesvědčený, že stadion potřebuje mnohem zásadnější zásah, aby se dostal na slušnou úroveň.

„Dokud nebude naplánovaná generální oprava třeba za 150 milionů korun, tak to bude jenom záplatování děr,“ zmínil majitel klubu.

Naráží na skutečnost, že radnice připravuje velkou přestavbu zimního stadionu za více než 400 milionů korun. „Nejde o deset milionů korun, ale o to, jakou má město představu,“ popsal Červenka.

Radnice zatím se zásadnější opravou nepočítá, byť smyslem převodu bylo to, že má mnohem větší finanční potenciál než SK Zlín. Adámek nevyloučil, že v budoucnu by na tuto investici mohlo s pomocí dotací dojít.

„Město má mnohem větší možnosti v oblasti administrace a získání dotací na opravy nemovitostí. Tedy hlavním dopadem převodu bude zajištění většího množství prostředků na opravy stadionu,“ zmínil Adámek.

Město chce převzít všechna sportoviště

SK Zlín si ponechaly ve vlastnictví přiléhající nízkopodlažní kuželnu, zbytek přejde na město. Fakt, že to bude o pár měsíců později, než se počítalo, není podle šéfa Sportovních klubů Jaroslava Kotaly zásadní.

„Pokud dojde během sezony k převodu stadionu na město, přejde na něho i smlouva. Pro fotbal to nebude nic znamenat,“ řekl Kotala. „Chceme, aby město mohlo investovat do svého majetku. My bychom to nezvládli. Proto to děláme,“ doplnil.

SK Zlín byly dříve terčem insolvenčních návrhů kvůli údajným dluhům, takže nemohly nakládat se svým majetkem. Kdyby spadly do konkurzu, mohly by o něj přijít. To by se týkalo i fotbalového stadionu. Po jeho převodu na město už to hrozit nebude.

„Všeobecná filozofe je, že město převezme všechna sportoviště pod sebe a vloží peníze do údržby vlastního majetku. Město se má starat o sportoviště – od dětských hřišť až po ta velká,“ sdělil v minulosti Adámek.

Radnice se už dohodla na postupu při rekonstrukci zimního stadionu s jeho majitelem. Je připravena vzít si úvěr. Začít přestavbu by měla v roce 2021. O tři roky později by ve Zlíně mohl být moderní multifunkční stadion.