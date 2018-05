VIDEO: Oprava fotbalového stadionu se po letech slibů začala hýbat

Stávající vedení radnice se totiž skutečně pustilo do akce, na jejímž konci by měl být moderní fotbalový stánek pro necelých pět tisíc fanoušků.

„Momentálně očekáváme vydání územního rozhodnutí a hned následně zahájíme přípravy projektové dokumentace tak, abychom do konce roku mohli vyhlásit výběrové řízení na opravu stadionu a jeho okolí,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, který klíčovou bitvu o opravu stadionu svedl loni na podzim při zasedání zastupitelstva.

Konečné vítězství však nedostal zadarmo. Radní se museli zavázat, že do přestavby nezahrnou i tu stranu ulice Ke Stadionu, která je blíže k Tyršovým sadům.

„Zabíráme cenné plochy v centru Pardubic maloměstským způsobem. Stadion na takové místo nepatří. Utratili jsme velké peníze za mezinárodní architektonickou soutěž na opravu atletického stadionu na Dukle, ale tohle je mnohem cennější území a my ho jen tak zastavíme stadionem a parkovištěm,“ uvedl například zastupitel za Pardubáky Aleš Klose.

Politici však nakonec našli kompromis, a tak je příprava stavby v plném proudu.

„Ladíme ještě doprovodné projekty k opravě stadionu. Jedním z nich je parkovací dům, který by měl zlepšit možnosti parkování v okolí stadionu i arény. Také řešíme v návaznosti na fotbalový stadion modernizaci zázemí arény. Jedná se hlavně o cateringovou kuchyň a rehabilitační linky,“ doplnil primátor Charvát s tím, že město zvažuje i výstavbu ubytovacích kapacit pro sportovce.

„Když půjde všechno podle našich představ, stadion bychom mohli slavnostně otvírat v roce 2021,“ dodal Martin Charvát.

Tenisté budou muset za řeku

Ovšem zdaleka ne všichni mají z plánované opravy radost. S hořkostí se na ni dívají především v Tenisovém klubu Pernštýn, který má zázemí hned za jednou z branek fotbalového stadionu.

„Už jsme od magistrátu dostali výpověď s tím, že na místě můžeme zůstat do konce roku,“ uvedl prezident TK Pernštýn 1897 Pardubice Milan Chmelař. „Doufám, že to je jen nějaký právní akt, že to reálně neznamená rychlý odchod,“ říká šéf nejstaršího sportovního klubu ve městě, který loni oslavil 120 let.

Dá se počítat s tím, že ještě dvě sezony odehrají tenisté na území mezi stadionem a řekou Labe. Dříve se totiž na jejich místě zřejmě stavět nebude.

„Jednáme s městem intenzivně. Věřím, že vše bude korektní. Potřebujeme první postavit náš nový areál a pak se teprve stěhovat. Jiný harmonogram si představit neumím,“ uvedl Chmelař.

Předběžná dohoda mezi radnicí a klubem říká, že Pernštýn opustí své historické sídlo a za to dostane pozemky nedaleko lanového parku na Cihelně plus deset milionů na stavbu nového areálu.

„Tak zní podmínky, které by už v květnu měli schvalovat zastupitelé. S nimi nemáme problém. Jen potřebujeme na vše dostatek času, protože také nebudeme schopni nové kurty postavit za dva týdny. Čeká nás s tím dost práce,“ dodal Chmelař.

Aktivitu radních naopak logicky nejvíce vítají fotbalisté. Podle šéfa druholigového FK Pardubice Vladimíra Pittera je stadion jedinou překážkou tomu, aby se do města po mnoha desítkách let vrátila nejvyšší soutěž.

„Vlastně jediná věc, která nám brání v postupu do první ligy, je absence slušného stadionu. Postup po sportovní stránce by pro nás nebyl žádný vážný problém,“ uvedl Pitter, jehož tým je nyní na špičce druhé nejvyšší soutěže.