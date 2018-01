Fotbalistům z Lomu u Tábora někdo zničil hřiště!

Starosta jihočeského Lomu Jan Dafčík Rádiu Impuls připomněl, že místní fotbalisté půjdou na jaře za postupem. Doufá proto, že to není útok konkurentů v tabulce: „Máme našlápnuto… To je také jedna z verzí, o kterých se přemýšlí. Jestli se někdo nesnažil ublížit. Letos jsme postoupili do B třídy a chceme jít hned dál. Tak snad to nebyl nějaký záměr, snad to byla jenom nějaká klukovina. To by mě fotbalové prostředí hodně zklamalo. Já doufám, že se bojuje na hřišti s míčem, nikoli takovýmto způsobem…“

Starosta Dafčík dodává, že obecní úřad pravděpodobně fotbalistům s likvidací škod na jaře pomůže. Fotbal je podle něho v Lomu důležitou součástí obecního života.

