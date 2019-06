Vedení Hradce si představuje stadion za 740 milionů z peněz města

Když se loni po volbách dala dohromady hradecká trojkoalice, stavba fotbalového stadionu se stala nosným tématem. Zazněla tvrdá kritika ceny, předčasného bourání tribuny i projektové dokumentace. Výsledkem bylo, že nové vedení začalo připravovat akci po svém, téměř z gruntu znovu.

Hradec nejprve zapracoval destrukčně: to když trojkoalice prosadila zrušení výběrového řízení na dodavatele i z obav výrazného prodražení. Druhým krokem byla reklamace projektové dokumentace.

Prozatím posledním činem bylo zvýšení maximálních možných nákladů z 550 milionů na 605 milionů.

Ve středu vedení Hradce Králové představilo svůj plán stavby. Příští týden budou jeho podmínky ještě schvalovat zastupitelé, avšak primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS) doufá, že koalice tentokrát pro změnu zaujme jednotný postoj a nový režim budování fotbalové arény se podaří prosadit.

Jaké změny a novinky čerstvý projekt nabízí?

1 Cena se vyšroubovala až na 740 milionů korun

Primátor krátce po nástupu do funkce v rozhovoru pro MF DNES vyjádřil obavu, že cena za nový stadion může z původní půl miliardy atakovat i hranici 800 milionů. Moc se nepletl. Zatímco poslední tendr na dvě tribuny a trávník měl stanovenou cenu asi 480 milionů, zastupitelé by příští týden měli schvalovat vyčlenění sice již 740 milionů korun, ale na druhou stranu na celé dílo.

Upravený rozpočet na letošní rok počítá s investicí 250 milionů, ty se však o rok přesunou, protože letos by do stavby mělo plynout jen naprosté minimum prostředků. Pro rok 2020 město za stadion plánuje vydat 170 milionů a poté dva roky po sobe po 160 milionech korun. Stropem je však 740 milionů včetně DPH.

„Je to výše, do jaké budou přijímány návrhy na zhotovení zakázky. Přesnou cenu určí až výběrové řízení,“ říká náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

2 Město vyreklamovalo projektovou dokumentaci

I když město na účet zhotovitele reklamovalo vadnou projektovou dokumentaci, v níž dva revizní posudky našly závažné nedostatky, nakonec listinu stačilo jen přepracovat. K radosti fanoušků se tedy Hradec nevydal cestou zcela nového územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Trojkoalice nechala zpracovat posouzení projektu, cenu stavby a přepočet nosné konstrukce. Revize podle Bláhy ukázala podcenění finanční zátěže a závažné nedostatky v dokumentaci.

„Nyní byly do určité míry rozvolněny podmínky, soutěže se tedy může zúčastnit více firem. Předpokládáme, že nyní už máme dokumentaci bez vady a můžeme přistoupit k soutěži. Čekáme už jen na to, jak se vyjádří zastupitelstvo,“ uvádí Bláha.

3 Žádná etapizace, aréna vznikne naráz

Kdyby se mělo stavět podle plánů bývalého vedení města, práce by zabraly tři etapy, na zbývající dvě tribuny by se dostalo až podle finančních možností města, což by údajně vedlo k tomu, že sportoviště by nevyhovovalo nárokům na profesionální fotbalovou soutěž.

Teď mají všechny práce včetně demolice trvat maximálně rok a půl a harmonogram vypadá následovně: pakliže by vše šlo podle představ města, ještě v červenci by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Ten by mohl být vybraný ještě do konce roku a stavba by mohla začít na jaře 2020.

„Dospěli jsme k tomu, že stadion chceme postavit pořádně a také celý najednou. Soutěžení na části jako za minulého vedení se ukázalo jako špatný postup, který by přinášel obrovská rizika prodražení i problémů technického hlediska,“ upozorňuje náměstek primátora Martin Hanousek (Změna).

„Stavba bude trvat 18 měsíců, což je jedna z podmínek výběrového řízení. Z původního stadionu zůstane pouze stávající objekt východní tribuny, který bude sloužit jako zázemí pro potřeby tréninkových hřišť,“ konstatuje Bláha.

4 Náklady ponese město, existuje i naděje na dotace

Nikoli úvěr, jak spekulovalo minulé vedení, Hradec je údajně připravený celou stavbu hradit jen ze svého.

„Ano, i mně se to zdá hodně. Bylo by ale hrozně špatné postavit za 550 milionů korun zmetek. Postavme tedy něco, co bude fungovat a snad bude i hezké. Nedá se nic dělat, město si svou tribunu zbořilo, ze stadionu se stalo zbořeniště, a jestliže chceme důstojný stánek, musíme začít realizovat,“ uvažuje primátor.

Obavy z až moc vysoké finanční náročnosti neskrývá ani Hanousek, „Pro nás to byla obtížná otázka, protože ta částka je obrovská a máme obavy, aby to nezatížilo ostatní investice,“ říká.

Zatímco náklady stále rostou, o případných dotacích se už dva roky jen mlčí nebo spekuluje. Tento stav trvá od května 2017, kdy policie zadržela fotbalového bosse Peltu právě kvůli dotacím. Není bez zajímavosti, že Hradec měl podle spolehlivého zdroje redakce od svazového šéfa slíbený příspěvek až ve výši 300 milionů korun, což údajně potvrdil ještě dva dny před policejním zátahem.

Podle nejnovějších informací má Hradec naději. „Jde o to, že stavba stadionu má pět částí a na každou z nich můžeme žádat až o 40 milionů korun z dotace. Uvidíme, jaká bude dotační výzva,“ říká náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

5 Fotbalisté si doma nezahrají 18 měsíců

Zrušení etapizace stavby může mít pozitivní dopad na finanční náklady, druhotným efektem by však bylo stěhování fotbalistů, a to na dlouhých 18 měsíců.

„Letošní podzim by ještě odehráli doma, ale na jaro už si hledají nové působiště. To je velký rozdíl oproti původní předchozí zadávací dokumentaci, která sice počítala s tím, že se bude na hřišti během stavby hrát, ale práce byly naplánované na dva roky,“ upozorňuje Bláha, podle kterého by například v úvahu přicházela hřiště v Pardubicích či Chrudimi.

Možná dojde i na slova zastupitele a úspěšného trenéra Ladislava Škorpila, který již v roce 2012 předpovídal, že Hradec stejně jednou skončí na mládežnické základně Bavlna, přestože zázemí místního stadionu neodpovídá požadavkům fotbalové asociace.

„Dočasné domácí působiště ještě budeme hledat, ale mohu potvrdit, že Bavlna není úplně mimo hru. Záleželo by však na tom, jaká soutěž by se tu hrála,“ říká Jan Michálek, předseda představenstva klubu FC Hradec Králové.

Město nechalo zbourat starou tribunu už v říjnu 2017: