Hradec zkusí jednat s firmami, jak by se dal zlevnit fotbalový stadion

Pro fanoušky fotbalu v Hradci Králové to znamená další oddálení stavby fotbalové arény. V lepším případě o měsíce, v tom horším o celé roky.

Že jsou však hradečtí zastupitelé optimisté, ukázali už letos na jaře, kdy schválili třetí výběrové řízení na stavbu stadionu maximální cenou 605 milionů korun bez daně, tedy skoro 740 milionů s daní, přestože posudek renomované společnosti TÜV Nord Czech už na začátku roku upozornil na chybně vypočtené ceny.

Kontroloři tehdy upozornili, že cena by nakonec mohla stoupnout až na 742 milionů korun bez daně. Skutečnost však byla ještě černější. Jedinou nabídku v soutěži podalo sdružení firem Metrostav a VCES cenou 769,6 milionu korun bez DPH. Se započtením daně by Hradec Králové za arénu podle současného projektu zaplatil astronomických 931 milionů korun.

A to přitom v době, kdy nová radniční koalice ohlásila nutnost šetřit a razantně seškrtala dotace na prestižní kulturní akce ve městě.

„Přiznám se, že jsem to neočekával. Myslel jsem si, že se tam dva tři zájemci přihlásí (s cenou do 605 milionů),“ přiznal náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Radnice se nyní pokusí o poslední šanci, jak stávající projekt stadionu, který už má pravomocné územní rozhodnutí i stavební povolení, udržet při životě. Náměstek Bláha chce uspořádat předběžnou tržní konzultaci. Pozve si zástupce sdružení Metrostav a VCES a také firem, které dříve projevily o zakázku zájem, aby městu poradili, jakým způsobem by bylo možné dosáhnout snížení nabídkové ceny.

Město informaci o jednání zveřejní i v úředním věstníku Evropské unie, aby se o možnosti zapojit se dozvěděly i další firmy. Cenu stavby potřebuje stlačit o 165 milionů korun oproti poslední nabídce firem.

„Jestli se toho podaří dosáhnout jen úsporami, netuším. Je to také o hledání nějakých benefitů pro stavitele, za kolik by to byl schopen postavit,“ řekl Bláha.

V překladu to znamená, že město bude s firmami jednat nejen o úpravách projektu, ale také o dalším plnění, které by mohlo jejich nabídkové ceny snížit.

Může jít třeba o dlouhodobou reklamu. Jako příklad Bláha uvedl, že by stadion mohl nést jméno firmy. To by však mohl být problém při hledání klíčového partnera fotbalového klubu, kterého se město už roky snaží najít. Ten by mohl mít na podobnou reklamu vlastní názor.

Je to ztracený čas, zní i z koalice

Bláha má zastupitele o jednání průběžně informovat. Nejen v opozici však znějí hlasy, že konzultace mají jen malou naději na úspěch.

Kromě opozičních Pirátů si naděje nedělá ani předseda nejsilnějšího zastupitelského klubu z koaličního hnutí ANO Jiří Langer: „Od samého začátku jsem říkal, že podle mého názoru to za 605 milionů postavit nejde. Jsem skeptický k tomu, že by nám někdo odpustil dvě stě milionů, ale souhlasím, že zkusíme ještě jeden pokus.“

Podle pirátského zastupitele Aleše Dohnala existuje možnost, že Hradec firmu, která nabídne částku do 605 milionů korun, nakonec najde. Obává se však toho, že firma si o zbytek peněz řekne prostřednictvím víceprací: „Ty mohou stavbu prodražit až o 30 procent. Protože projekt není v nejlepším stavu, pozice města bude slabá a firma bude vždy v lepším postavení.“

To však náměstek Bláha rozporuje. Podle něj lze zakázku zadat tak, aby cenu navýšit nešlo: „Nechci předbíhat, ale pokud to bude vyhlášeno nějak, tak to vícenáklady ani neumožní.“

Štěpán: Cena stlačit půjde

Pokud chce město udržet stávající projekt, musí balancovat na úzké hraně. Projekt může změnit jen tak, aby neohrozil stavební povolení. Na zásadní úpravy proto může zapomenout. Podle šéfa zastupitelů opoziční KSČM Lubomíra Štěpána však lze ušetřit na vybavení arény i na použitých materiálech.

„Myslím, že jsme ještě neprohráli. Mohlo by nás to dostat ze slepé uličky. V kancelářích nemusí být klimatizace, nerezové toalety se mohou vyměnit za porcelán. Na obvodových stěnách jsou lehčené betony, které jsou dvojnásobně drahé než normální,“ vypočítal Štěpán, který prý možnosti úspor konzultoval se zástupci stavebních firem.

Nejradikálnější jsou Piráti, kteří požadují zcela nový projekt stadionu. Vzejít by měl z architektonické soutěže. Zpoždění by podle nich trvalo tři roky.

„Posudek od TÜV Nord Czech tvrdí, že jedinou možností snížení ceny je, že se sníží objem stavby. Stadion bude menší zejména ve VIP prostorech. UEFA požaduje 400 metrů, my máme 904 metrů plus terasy,“ upozornil Dohnal. Výraznou úsporu by přineslo i zrušení skyboxů, které přitom UEFA vůbec nevyžaduje.

Pro razantnější zlevnění projektu je i koaliční ANO. Zatímco Jiří Bláha se obává, že nový projekt by přinesl další zdražení, hnutí ANO by v něm naopak vidělo příležitost k razantním úsporám.

„Naše město si v současné době nemůže dovolit dát za fotbalový stadion skoro miliardu. Je otázka, zda potřebujeme mezinárodní stadion, jestli nejít cestou městského stadionu, jako to mají v jiných městech,“ zdůraznil Jiří Langer.