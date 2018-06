Formule z Plzně míří na okruh F1, z nuly na sto zrychlí za tři sekundy

„Oproti předchozímu modelu došlo k několika vylepšením. Zaměřili jsme se především na aerodynamiku. Nový vůz UWB05 používá automatický systém DRS na předním i zadním křídle (DRS, drag reduction system, naklápění profilů křídel během jízdy za účelem regulace aerodynamického přítlaku a odporu, pozn. redakce). Formuli se nám také podařilo odlehčit,“ vysvětluje Martin Mrázek, kapitán týmu UWB Racing Pilsen.

Tým na ZČU vznikl v roce 2009 a tvoří jej 23 studentů z fakult strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd.

Studenti doufají, že se jim podaří navázat na loňské úspěchy. V konkurenci 51 týmů se jim na závodě v Itálii podařilo obsadit čtvrté místo. V České republice mezi 33 týmy místo sedmé.

„Opět nás čeká závod v Itálii, na který odjíždíme 11. července. Doma zamíříme na okruh v Mostě a na konci srpna pak na trať formule 1 v německém Hockenheimringu. Hlavním cílem závodu není ukázat schopnosti řidičů, ale technické provedení vozu. Soutěží se ve více disciplínách, za které se sbírají body. O vítězství pak rozhoduje jejich součet,“ popisuje závody Mrázek.

Vedle toho se také hodnotí například prezentace vozu a schopnost odpovídat na otázky potenciálních sponzorů.

„Porotci se také ptají, proč jsme volili konkrétní technická řešení, jestli je máme podložená výpočty, a my musíme svůj koncept obhájit,“ říká Mrázek.

Bodový zisk z jednotlivých závodů se sčítá do světového žebříčku, ve kterém je v současné době zapsáno přes 550 univerzitních týmů. Plzeňští studenti po loňských úspěších figurují na 41. místě.

Oficiální závody se konají například v Japonsku, Austrálii, USA, Německu, Itálii a dalších zemích. „Už samotné přihlášení na závody je soutěží ve formě vědomostního testu a zkoušky z pravidel,“ říká Mrázek.

Většinu dílů na stavbu formule si konstruktéři navrhují a vyrábějí sami.

„Rám, kapota, všechny aerodynamické prvky, brzdové kotouče, pedálová soustava, sedačka, nádrž, palivové čerpadlo, to vše je výsledkem naší práce. V co největší míře se snažíme využívat kompozitní materiály. Pouze díly jako pneumatiky, brzdové třmeny a podobně kupujeme,“ doplňuje Mrázek.

Celý projekt finančně podporuje Západočeská univerzita a privátní partneři. „Sponzoři to vidí jako investici do studentů. Řadu z nich se poté snaží získat jako zaměstnance do svých firem,“ uzavírá Mrázek.