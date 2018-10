Místopředseda ČSSD Foldyna kvůli debaklu rezignuje. Zbabělost, řekl Zeman

Děčínská ČSSD vedená Jaroslavem Foldynou se pod dlouhé době zřejmě nebude podílet na vytváření koalice ve městě. Podobně jako v celém Česku sociální demokraté v Děčíně utrpěli debakl a z šesti mandátů získali jediný. Protože jedničkou kandidátky byl populární strážník Václav Němeček, Foldyna se na radnici ani nedostal.

„Je to smutný výsledek. Bohužel v Děčíně byla nízká účast, lidé k volbám nešli. Možná jsem udělal chyby. Proto jsem z toho vyvodil osobní odpovědnost a zítra rezignuji na všechny své stranické funkce, tedy na post místopředsedy ČSSD, na předsedu strany v okrese Děčín, kterého dělám od roku 1993. Budu pouze řadový člen. Pokud mám někdy usilovat o nějakou politickou činnost dále, tak z toho, co se stalo, musím vyvodit nějaký závěr,“ řekl MF DNES Foldyna.

Pád ČSSD má podle něj řadu souvislostí. „Nejdůležitější bylo, že jsme nereagovali na nové výzvy, které tady jsou, a na změnu politického klimatu v celé Evropě. Na to, že levicovost má v této době i jiné otázky a problémy než gender. Globální kapitál začal být agresivnější, vnucoval nám nová témata, my jsme je přijali, aniž bychom se o nich zásadním způsobem bavili,“ podotkl.



„Máme v kraji 16 procent obyvatel v exekuci, z republiky jde ročně 300 miliard korun do zahraničí, a tomu jsme se nedokázali postavit,“ zmínil také Foldyna.



Politik věří, že tyto komunální volby, které jsou několikáté, v nichž ČSSD neobstála dobře, budou znamenat větší a hlubší diskusi, než tomu bylo dosud.

Foldyna reaguje emotivně, což v politice není dobré, řekl Zeman

Foldyna v ČSSD vždy patřil k silným příznivcům prezidenta Miloše Zemana. Ten jej za rezignaci na místopředsedu strany nešetřil.

„Mojí povinností, pokud jsem byl na sjezdu zvolen, je vydržet, utřít si slzu z oka a dřít na sobě a pracovat,“ řekl Zeman k Foldynově úmyslu v dnešním rozhovoru pro Blesk.cz.

Poznamenal, že Foldyna je emotivní člověk, což nepovažuje v politice za úplně dobré.



„(Foldyna) Reaguje emotivně a to jsem se na několika případech mohl sám poučit. Když uteču z voleb, tak to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, je to zbabělost,“ prohlásil Zeman.



Komunální volby v Děčíně vyhrálo ANO následované Volbou pro Děčín a uskupením Náš Děčín. Do zastupitelstva se dostanou ještě Piráti, Změna pro Děčín, ODS a KSČM, ČSSD a SPD budou mít po jednom mandátu, přitom před čtyřmi lety ČSSD ve volbách získala šest mandátů.