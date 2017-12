Štědrý region. Firmy rozdaly zaměstnancům odměny, benefity i 13. platy

Letos na jaře vstoupili do výstražné stávky, protože se za svou práci cítili málo ohodnocení. Nakonec se pracovníci zlínské továrny Mitas dohodli s vedením švédské skupiny Trelleborg na zvýšení mezd a nedávno na svých účtech našli také mimořádnou odměnu.

Třinácté platy Kolik procent firem v regionu vyplatilo 13. plat Jihočeský 64 % Pardubický 61 % Zlínský 60 % Středočeský 57 % Moravskoslezský 56 % Vysočina 54 % Olomoucký 48 % Jihomoravský 46 % Hlavní město Praha 43 % Plzeňský 39 % Královéhradecký 38 % Karlovarský 29 % Liberecký 24 % Ústecký 21 % Celkový součet v ČR 47 % Zdroj: Hospodářská komora ČR

Nejsou zdaleka jediní. Firem, které se rozhodly ocenit své zaměstnance, je ve Zlínském kraji více než ve většině jiných regionů.

„Je to dlouho zažitá tradice. Třináctý plat dostáváme v létě před dovolenou, čtrnáctý zase teď, před vánočními svátky. Jsou to poměrně podstatné položky, a i když budou někteří zaměstnanci nespokojení pořád, většina ví, že to je nad rámec,“ pochválil vstřícnost vedení Mitasu předseda odborů Vladislav Jandásek.

Pravidelná šetření týkající se platů shromažďuje Hospodářská komora. Z těchto údajů vyplývá, že odměnu letos rozdá v Česku v průměru 47 procent firem.

„Zlínský kraj je vysoko nad tím, odměnu v něm vyplatí až šedesát procent firem,“ poukázal mluvčí komory Miroslav Diro. Podle některých ekonomů může být štědrost v kraji způsobená i tím, že průměrná mzda se tady dlouhodobě pohybuje na nejnižších příčkách. A společnosti se snaží dohnat rozdíl mezi jinými regiony alespoň nárazově.

Odměny podniky vyplácejí i v létě

Podíl štědrých podniků má vyšší jen Jihočeský a Pardubický kraj. Naopak v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském nepřesáhne procento firem ani třicítku.

Loni byl dokonce zlínský region spolu s ústeckým nejlepší v republice. Své zaměstnance tehdy na konci roku odměnila více než polovina firem, přičemž celorepublikový průměr se loni zastavil na necelých 40 procentech.

Přilepšení před koncem roku letos nemine například zaměstnance největšího podniku Continental Barum, který dává práci více než čtyřem tisícům lidí. Už v prosincové výplatě dostali 14. plat ve výši devadesáti procent mzdy.

Odměny souvisí s hospodařením firmy

Stejně jako v Mitasu i tady přichází odměna také v létě. Příspěvek rozdala rovněž Česká zbrojovka v Uherském Brodě, která pracovníkům přidává několik procent ze základního platu.

„Všem kolegům byla do výplaty za měsíc listopad zahrnuta také finanční odměna za splnění stanoveného hospodářského výsledku,“ potvrdila personální manažerka bystřické firmy TON Helena Kohoutková. Valašskomeziříčská Deza motivuje zaměstnance podobným způsobem a podíl na zisku vyplácí dokonce čtyřikrát ročně.



Společnost Podravka – Lagris v Dolní Lhotě u Luhačovic zaměstnává na 160 lidí a prémie dostávají buď každý měsíc, nebo jednou za rok. „Pravidla jsou různá pro různé profese,“ doplnil předseda představenstva Marko Vitelj.

Během celého roku rozdává odměny i kunovický podnik Hamé. Nejsou ale pro všechny, nýbrž zaměřené na konkrétní pracovníky, kteří si prémie zaslouží. „Co se týká plošné odměny na konci roku, tam nyní ještě vyhodnocujeme, jaké má firma aktuální výsledky, a podle toho bude stanovena výše odměn,“ upřesnil mluvčí Petr Kopáček.

Právě na ekonomice podniku hodně záleží. I proto například kunovická letecká společnost Aircraft Industries měla v odměňování asi roční přestávku.

Teď ale své zaměstnance znovu ocení. „Příspěvek dostanou zaměstnanci v lednové výplatě,“ potvrdil šéf odborářů Josef Mikula.