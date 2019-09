Firmy marně hledají stovky techniků, chystají se proto změny ve vzdělávání

Problémem je podle představitelů průmyslových firem nedostatek středně vzdělaných a vyučených techniků, příliš mnoho humanitně zaměřených absolventů vysokých škol i demografický vývoj, který nepřeje naplněnosti učebních oborů a průmyslových škol. Podniky přitom potřebují stovky nových lidí.

„Třinecké železárny pouze v rámci generační obměny potřebují přes tři sta nových zaměstnanců ročně. Část pokrýváme absolventy naší střední odborné školy, jichž ročně vychází zhruba sto dvacet,“ nastínil Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren, na úterní konferenci pořádané v Ostravě Národním strojírenským klastrem.

Vítkovice Heavy Machinery aktuálně potřebují zhruba 100 zaměstnanců, převážně obráběčů.

„V součtu s lidmi, které budeme potřebovat kvůli generační obměně, budeme do deseti let muset přijmout zhruba 400 zaměstnanců, z toho 350 techniků. To je počet odpovídající více než třetině současného počtu zaměstnanců. Přitom 87 procent všech zaměstnanců musí nebo by mělo mít technické vzdělání,“ sdělil personální ředitel společnosti Ladislav Botur.

Kraj horníků? To už rozhodně neplatí

Podle Jana Světlíka, prezidenta Národního strojírenského klastru, který sdružuje 43 organizací s 19 tisíci zaměstnanci, analýza pracovních sil ukazuje, že podniky trápí nedostatek v součtu více než dvou tisícovek zaměstnanců.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na to vzdělávací systém musí a bude reagovat.

„Proto ve spolupráci s ministerstvem školství zavádíme předmět technika do škol, proto v součinnosti se zaměstnavateli a jejich profesními organizacemi řešíme duální vzdělávání, proto vzniknou mistrovské zkoušky. Termíny? Letošní podzim. Forma? Nový předmět a nová legislativa,“ řekl.

Hejtman Ivo Vondrák uvedl, že severní Morava a Slezsko už dávno není krajem horníků. Má druhý nejvyšší podíl podniků s technickými inovacemi, druhý nejvyšší objem nákladů vynaložených na technické inovace a oproti roku 2005 dvojnásobný počet lidí zaměstnaných ve výzkumu a vývoji. Také vyšší podíl vysokoškoláků ve srovnání s jinými kraji, ale zároveň velké územní rozdíly a vyšší i počet lidí bez vzdělání.

Příští rok vznikne Technologická akademie

Kromě podpory technických oborů se kraj poptávku po kvalitních technicích snaží řešit vznikem nové příspěvkové organizace, která je vzdělá. Technologická a podnikatelská akademie vznikne od příštího školního roku a její součástí bude nová střední škola, vzdělávací středisko pro učitele i tréninkové centrum pro žáky z ostatních škol.

„Středoškoláci budou studovat v prostorách VŠB – Technické univerzity, na vzdělávacím programu se budou podílet univerzitní odborníci a inovativní firmy,“ řekl hejtman.

Akademie má do regionu přivést i více rostoucích firem, investic do inovací, výzkumu a vývoje i intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickým. V prvním roce se zaměří na vzdělávání pedagogů v oborech, jako jsou průmyslová automatizace, mechatronika, IT či vývoj softwaru. Od září 2021 nastoupí do oboru technické lyceum první studenti.