Obec po protestu lidí odmítla vznik lakovny. Je to likvidační, tvrdí firma

Vyřídíme stavební uzávěru, která bude platit do doby, než změníme územní plán, rozhodli zastupitelé v Halenkově. Chtějí tak zabránit společnosti Zamet, aby postavila novou lakovnu.

„Územní plán omezí některé druhy průmyslu nebo zřejmě výškový profil nově vznikajících staveb,“ naznačil starosta Halenkova Radek Chromčák.

Obec tak vyšla vstříc protestům obyvatel. „Ve firmě pracuje zhruba šedesát lidí z obce, daleko víc je ale těch, kteří si lakovnu nepřejí,“ dodal starosta.

Na první pohled logické rozhodnutí má ale i druhou stránku. V Halenkově mají obří areál, v němž desítky let fungoval armádní velkosklad pohonných hmot.

Po odchodu armády v 90. letech jej rozdělili. Z jedné části vznikla průmyslová zóna, druhá je určená pro bydlení. Fakticky je odděluje železnice, za ní je klidová část osázená zelení. Když tam začali lidé stavět rodinné domy, o sousedství průmyslové zóny věděli.

Společnost Zamet se do Halenkova nastěhovala zhruba před 13 lety a pozemek, který od obce koupila, byl mnohem větší, než v té době potřebovala. Zaplňuje jej postupně, nové výrobní haly kolaudovala i letos a loni.

Navíc zcela bez zájmu veřejnosti provozuje i lakovnu. Teď se však dostala do fáze, kdy chce zastaralý provoz nahradit moderním. A zastavět zbývající část svého pozemku.

„Plně automatizovaný provoz potřebuje prostor, proto musíme postavit novou halu. Nenapadlo nás, co tím spustíme za hrůzu,“ řekl jednatel firmy Radek Zajíc.

„Už jsme se dokonce setkali i s tvrzením, že budeme stavět spalovnu. Lidé protestují a ani je nezajímá proti čemu,“ dodal Zajíc.

Místní se zaštiťují ekologií a vadí jim také výška stavby. Obávají se, že se dominantou obce stanou komíny a hala pár desítek metrů od rodinných domů sníží jejich cenu. Stejně jako rekreační potenciál celé obce.

„Chceme napravit staré chyby. Hned na začátku se mělo jasně říct, jaké provozy v areálu být mohou a jaké už ne,“ uvedl Lukáš Spitzer, jeden z členů petičního výboru, který kvůli stavbě vznikl.

Firmě údajně nechtějí bránit v rozvoji, zároveň ale novou lakovnu striktně odmítají. Podobně se vyjádřilo i vedení obce. „Nechceme podnikatelům ublížit, to ne, nicméně ve středu obce taková stavba není vhodná,“ reagoval Chromčák.

Lidé nechtějí nic slyšet, povzdechl si šéf firmy

Nové technologie mají být podle firmy šetrnější než provoz, který má dnes. Práškové lakování by zůstalo, od mokrého se obecně upouští. Nahrazuje jej ekologičtější kataforezní úprava.

„Musíme výrobky vozit jinam, což nás omezuje a nejsme schopní garantovat termín dodávky,“ dodala druhá jednatelka Dagmar Zajícová.

Vyrábějí přesné kovové díly pro světové výrobce v automobilovém průmyslu, větrné energetice či do lanovek na přepravu osob.

„To je nejvíc dozorované odvětví, každý díl se dá dosledovat až do železáren, neustále jsme pod dohledem, zda vyrábíme ekologicky,“ popsala.

Firma s 25letou tradicí má kromě Halenkova provozovny také v Huslenkách a Novém Hrozenkově. Od počátku funguje jako rodinná firma bez cizího kapitálu. Lakovna je poslední dílek skládačky k takzvané štíhlé výrobě.

„Když budeme mít všechno potřebné na jednom místě, uleví to dopravě, což má zase pozitivní dopad na ekologii,“ řekl Zajíc.

Do provozu ji plánovali uvést v polovině příštího roku. „Všechno se dá řešit, halu mohou odstínit stromy, navíc by areál uzavřela a snížila tak hluk. Jenomže lidé nechtějí nic slyšet. Nerozumím tomu, proč chtějí zničit českou firmu,“ dodal Zajíc.

Jisté už je, že spor budou řešit právníci. Obec požádala advokáta o nastínění rizik, počítá s tím, že firma může uplatnit nějaké nároky.

„Zatím nevíme, co bude. Předali jsme to právníkovi. Té situaci nerozumíme, nikdy jsme žádné potíže se sousedy neměli a nevíme, co si s tím počít,“ přiznala Zajícová.

Situace, kdy chtějí firmy stavět v průmyslových zónách a narážejí na protesty, nejsou výjimečné. A nejde jen o strategickou průmyslovou zónu v Holešově, která už je protesty pověstná a stále zůstává prázdná.

V současnosti podobný problém řeší například také společnost Hajdik, která provozuje lakovnu v Jablůnce. Kvůli rozšíření nabídky koupila pozemek v průmyslové zóně Lešná u Valašského Meziříčí, kde plánuje postavit novou galvanovnu. Také tady se zvedl masivní odpor a obec chtěla situaci řešit změnou územního plánu. Výsledek zatím není.

„Uvolnili jsme desítky milionů do nadstandardní ochrany vod a ovzduší, abychom byli dobrými sousedy. Ale pokud to lidé nechtějí slyšet, je to složité,“ reagoval předseda představenstva Filip Hajdík.