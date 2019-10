S údaji pro EET zřejmě manipuloval řetězec s vínem a destiláty, firma mlčí

Zástupce firmy, která se na webových stránkách chlubí rozsáhlou sítí osmdesáti prodejen v celé České republice, kontaktovala redakce iDNES nejprve telefonicky. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl jeden z jednatelů Dušan Kříž. Podobně reagovali i další zástupci firmy Jana Schwanová, či Lukáš Bartusek.

Sídlo společnosti se podle údajů na webových stránkách firmy nachází nedaleko centra Ostravy. Redakce na místě zjistila, že jde o opravený panelový dům, kde má VD Vinotéky poštovní schránku. Ve stejném domě bydlí i Křížovi, což je i příjmení jednoho z jednatelů. Na zvonek však nikdo nereagoval.

O tom, kde je vedení společnosti, nevěděla ani prodavačka z firemní prodejny v jednom z obchodních ostravských center. Zástupci firmy prozatím nereagovali ani na mail s žádostí o vyjádření.

Vyšetřovatelé kladou pětici obviněným, mezi kterými jsou jednatelé řetězce obchodů, ale i IT specialisté, že okradli stát o 14 milionů korun na daních, když nepřiznali tržby za 45 milionů korun. „Společníci si najali IT specialistu, který udělal v pokladním systému firem takové úpravy, aby neodcházely do systému EET všechny tržby,“ vysvětlil mechanismus náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Všem obviněným hrozí až desetileté tresty. Sama policie na středeční tiskové konferenci k případu uvedla, že podnikatelé pracovali v potravinářství a provozovali síť prodejen včetně internetového obchodu. Blíže ale činnost obviněných nespecifikovala.

Na podvodné jednání jejich zástupců přišel finanční úřad při kontrolním nákupu. Odeslané údaje do systému EET se totiž neshodovaly s položkami u nákupu. „Ten jsme provedli už na základě určitého podezření,“ potvrdil ředitel Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Bronislav Kadlubiec. Více o případu jsme psali zde.