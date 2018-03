Firmou roku v Hradeckém kraji je Kasper, titul živnostníka má stavitel

Rudolf Kasper: Rekordní tržby přišly po letech práce Podnikatel Rudolf Kasper úspěchy v soutěžích nepřeceňuje. Pro rodinnou firmu z Trutnova nemají velký přínos, ale bere je jako určitou satisfakci. „Vážíme si toho, zavazuje nás to, ale podle mé zkušenosti je tím management spíš zatěžován a věnuje se jiným neefektivním věcem. Dobrá věc na soutěžích je to, že oceněné firmy a jejich management je příkladem, tahounem pro ostatní podnikatele. To je asi nejpozitivnější,“ míní jednatel. Jakých výsledků jste dosáhli v roce 2017?

V obou divizích jsme dosáhli za loňský rok rekordních tržeb za sedmadvacet let, kdy podnikám. Tržby byly řádově ve výši 800 milionů korun, zisk před započtením úroků, daní a odpisů byl řádově 100 milionů. Na letošní rok máme takové plány, že bychom je v obou divizích ještě měli překonat. Na druhou stranu to není bez problémů. Hlavně tlak na ekonomiku, na výsledek vyjádřený ziskem, je čím dál větší, protože za poslední dva roky jsme navýšili mzdové náklady v podstatě o dvacet procent. V letošním roce plánujeme další poměrně vysoké navyšování mezd. Snažíme se to teď v maximální míře dohnat vysokými investicemi do špičkových strojů, do robotizace a automatizace. Jiná cesta není. Čemu přičítáte loňské úspěchy?

Je to výsledek víc než čtvrtstoletí trvající usilovné práce. To cítím čím dál víc. Podařilo se nám stabilizovat tým i procesy, máme stabilní zákazníky a z toho profitujeme. Dnes se ani neobáváme krize. Ne, že bych se na ni těšil, ale jsme na ni připraveni. Myslím, že musí přijít v horizontu dvou tří let nejdéle minimálně v té strojírenské investiční branži. Musím říct, že to docela vítám, prostředí už je dnes velmi nezdravé. Jste známý jako mecenáš. Pokračujete v tom?

Zakládáme si na tom, že můžeme být mecenáši. Jak jdou nahoru výsledky, stále přidáváme v podpoře kultury, sportu, školství, určitých druhů charity. Jsme trutnovská rodina, tak směřujeme podporu na Trutnovsko, ale i do sportovních klubů v Hradci Králové nebo do kultury na Broumovsku.