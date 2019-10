Finanční úřady tří jihočeských měst čeká omezení, nepomohly ani protesty

Od roku 2016 fungují v kraji dvě pracoviště finančního úřadu v takzvaném formátu 2 + 2. Ve Vodňanech a v Blatné tehdy s nelibostí sledovali, jak ministerstvo financí redukuje místní pobočky.

S počátkem příštího roku se to bude týkat ještě trojice dalších jihočeských měst – Trhových Svinů, Kaplice a Dačic. A to i přes dlouhodobé protesty starostů z celého kraje.

Model 2 + 2 ve stručnosti zajišťuje službu dvou úředníků ve dvou dnech v týdnu. „Psali jsme několik dopisů ředitelce Finanční správy Tatjaně Richterové, ať už pod hlavičkou sdružení Růže, nebo jako Svaz měst a obcí. Snažili jsme se jí vysvětlit, že se tímto krokem jen vzdálí státní správa od občanů,“ říká starostka Trhových Svinů Věra Korčáková.

V případě podání opravného daňového přiznání budou muset místní jet do Českých Budějovic. „Jenže dopravní dostupnost krajského města je špatná, i když to máme jen něco přes dvacet kilometrů,“ vysvětluje Korčáková s tím, že se to v Trhových Svinech bude týkat velké části obyvatel.

„Vedení správy navíc vůbec nevzalo v úvahu rozsáhlé změny v místním katastru nemovitostí, kvůli čemuž si bude muset řada lidí nechat opravit daňové přiznání,“ dodává.

Zklamaná je i z přístupu finančního úřadu ke všem starostům, kterých se rozhodnutí týká. V srpnu jim vedení správy vysvětlovalo přibližnou podobu plánu, jenže prakticky okamžitě poté nabraly věci rychlý spád.

Byla to jen hra na diskuzi

„Pouhý den po této schůzce už u nás byli úředníci z ministerstva s tím, že nás čekají změny. Celé to tedy bylo dopředu jasné, byla to jen taková hra na diskusi,“ upozorňuje rozhořčeně Korčáková.

Podobný dojem z plánovaných změn má i starosta Dačic Karel Macků, který navíc kritizuje neochotu finančního úřadu brát v potaz jakékoli připomínky.

„Pořád jsme vznášeli argumenty proti plánu a finanční úřad jen tvrdil, že to zváží. Pak jsme jen dostali dopis s tím, že se všemi důvody zabývali, ale žádný z nich nebyl dostatečným důvodem k zachování plnohodnotného pracoviště. Už nevím, co víc zdůraznit než dojezdovou vzdálenost do Jindřichova Hradce, která je v krajních případech až 60 kilometrů,“ podotýká Macků.

Na rozhodnutí generálního ředitelství Finanční správy mu vadí zejména to, že po omezení fungování katastrálního úřadu přicházejí Dačice o další služby, které může město místním i okolním obyvatelům nabízet.

„Rozumím lidem z venkova, že si začínají připadat opuštěně. Navíc dačická podatelna katastrálního úřadu nyní funguje místo modelu 2 + 2 už jen jeden den v týdnu,“ upřesňuje starosta.

Stejně jako Korčáková vnímá i Macků důvody k omezení služeb jako neopodstatněné. „V dopise od správy jsme se nedozvěděli ani kritéria, podle kterých pracoviště vybírali. Hlavním důvodem je šetření peněz, což jsme s kolegy z dalších měst rozporovali. Údajně měl být hlavním kritériem počet klientů, v čemž Dačice pro Finanční správu asi nejsou moc důležité,“ pozastavuje se nad rozhodnutím správy.

Dopisy byly málo

Dačický starosta společně s kolegou z Kaplice Pavlem Talířem navíc stojí za několika dopisy poslanými vedení správy ze strany Svazu měst a obcí, v nichž upozorňovali na důvody, proč by pracoviště měla být zachována. Oba však potvrzují, že z finančního úřadu nedostali žádnou odpověď.

„Chtěli jsme v dopisech jen stručně, jasně a jednoduše shrnout, o co nám jde a proč se záměrem nesouhlasíme. Zatím jsem žádnou odpověď od ministryně financí Aleny Schillerové nebo ředitelky Finanční správy nedostal, ale očekávám, že ji od nich dostaneme,“ doufá Talíř, který se zároveň podivuje nad předešlým argumentem ministerstva, jež zdůrazňuje úsporu státních peněz.

„Vždyť to bývalé pracoviště bude jen převedeno pod jiný úřad toho samého ministerstva, které stejně bude muset budovu nějak udržovat. Úsporu v tomto případě nevidím vůbec žádnou,“ vysvětluje Talíř.

Společně se starosty Dačic a Trhových Svinů očekává, že systém začne fungovat od začátku roku. „Ale ani to zatím nikdo přesně neví,“ doplňuje.