Na finanční úřad i šedesát kilometrů, starostové nechtějí jejich omezení

Až do letoška byli obyvatelé Kaplice, Trhových Svinů nebo Dačic zvyklí podávat daňová přiznání nebo jejich opravu na finančním úřadě ve svém městě. Od příštího roku však budou pravděpodobně muset v četných případech dojíždět do nejbližšího okresního města.



Ministerstvo financí oznámilo, že 34 finančních úřadů po celé republice čeká optimalizace. Patří mezi ně i trojice výše zmíněných jihočeských měst.

Nově má být na vybraných územních pracovištích zavedený takzvaný režim 2+2, což znamená, že v úředních dnech by měli být k dispozici alespoň dva pracovníci úřadu. V takovém režimu funguje v Česku 23 pracovišť, na jihu Čech se to od roku 2016 týká Vodňan a Blatné, které rozhodnutím ministerstva fungují dva dny v týdnu.

„Uvědomuji si, že tato optimalizace může v místě územního pracoviště vyvolat řadu otázek. Jsme připraveni vyslechnout případné návrhy či stanoviska ze strany jejich zástupců a až po ukončení těchto jednání budeme moci s plnou odpovědností rozhodnout, která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu,“ vysvětluje ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Po pondělním jednání s jihočeskými starosty se finanční správa v září definitivně rozhodne, jak a nakolik omezí příští rok činnost některých svých územních pracovišť. Pro ČTK to řekl Jan Ronovský, zástupce ředitelky Richterové.

Hlavním důvodem takového kroku je snaha ušetřit až 686 milionů korun. Starostům se však zdá záměr ministerstva, pod něž Finanční správa ČR spadá, nelogický.

„Pro mě toto není žádný argument. Máme jako městský úřad zkušenost, že pokud ministerstvo vymyslí podobnou agendu, tak ji pak musíme plnit my jako město. My chod finančního úřadu výrazně dotujeme, protože to bereme jako službu občanům. Teď ti samí občané budou na rozhodnutí doplácet – i kvůli dojíždění na nejbližší úřad,“ podotýká starostka Trhových Svinů Věra Korčáková.

Někteří obyvatelé tak budou muset dojíždět desítky kilometrů. Například z Dešné to mají do Dačic okolo dvaceti kilometrů. Nyní si například kvůli opravnému daňovému přiznání budou muset zajet až do šedesát kilometrů vzdáleného Jindřichova Hradce.

„Neumím si moc představit, jak lidé v příhraničních obcích u Dešné, kteří jsou spíše ze slabších sociálních vrstev, budou cestovat takovou dálku. Navíc na řadě odlehlých míst spolehlivě nefunguje ani internetové připojení pro případ, že by místní chtěli podávat formuláře elektronicky,“ nesouhlasí se záměrem starosta Dačic Karel Macků, který kvůli plánům ministerstva už před dvěma měsíci poslal otevřený dopis krajskému řediteli Finančního úřadu ČR Martinu Janečkovi.

Macků se však společně se svými kolegy z dotčených měst obává ještě jiného problému, jenž s omezováním dostupnosti služeb souvisí.

„Delší dobu se potýkáme s úbytkem obyvatel. Za posledních třináct let odešlo z Dačic a obcí, které pod ně spadají, 1 300 lidí. Nyní jich v regionu žije necelých 19 tisíc a počet stále klesá. Tento krok ministerstva tak může úbytek obyvatel ještě více urychlit,“ obává se Macků.

Skončí omezení zrušením?

Podobně vidí situaci i starosta Kaplice Pavel Talíř. „Samozřejmě se to v konečném důsledku podepíše na počtu obyvatel v okolí. Pochybuji, že mladý člověk založí rodinu v Kaplici, kde nakonec nebude většina potřebných služeb. A to se týká obcí v celém regionu. Na jedné straně se pořád hlásá, aby se udrželi lidé na venkově, ale dělá se přesný opak,“ myslí si Talíř.

Navíc si není ani jistý, zda omezování služeb nepovede v budoucnu k jejich úplnému zrušení.

„V tuto chvíli se mluví o optimalizaci, ale pod tím slovem si můžeme představit cokoliv. Nemáme s tím dobré zkušenosti, protože díky různým optimalizacím jsme nakonec přišli o katastrální úřad a málem i o školu. Obávám se, že o finanční úřad také časem přijdeme,“ dodává kaplický starosta.