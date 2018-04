Filmové Finále Plzeň zahájí režisérský debut Ondřeje Havelky Hastrman

„Festival, který začne za necelé dva týdny, dodržuje své letošní motto - Ladíme formu na grande Finále Plzeň! Opravdu jde o grande finále česko-slovenské tvorby. Vždyť letos slaví naše kinematografie 120 let. Věřím, že své si v něm najde každý návštěvník,“ říká ředitelka festivalu Eva Veruňková Kosařová.

Přehlídku zahájí 19. dubna od 19.30 hod. ve velkém sále Měšťanské besedy snímek Hastrman, který je celovečerním režijním debutem Ondřeje Havelky.

„Je pro mne velikou ctí, že byl Hastrman vybrán jako zahajovací film pro festival. Je to můj debut v oblasti celovečerního filmu. Točil jsem už ale například televizní portréty slavných osobností, jako byl Vlastimil Brodský, Magdalena Kožená nebo Jiří Traxler,“ zdůrazňuje Ondřej Havelka.

V hlavní roli filmu, natočeného podle předlohy Miloše Urbana, se představí Karel Dobrý.

„Je přímo předurčen, aby sehrál tuto podivnou bytost. Je skvělý herec a navíc jeho projev má širokou škálu výrazových prostředků. Dokáže být velice kultivovaný a distinguovaný aristokrat a zároveň, když popustí uzdu svým vášním, promění se ve zvíře,“ konstatuje Havelka.

Plzeňanům není neznámý ani autor hudby. Je jím devětatřicetiletý Petr Wajsar, který v roce 2009 pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla složil hudbu k baletu Maryša.

„Petr Wajsar je člověk mnoha hudebních tváří. Dělá hudbu od klasické po populární, do jisté míry je to i rocker. Jeho hudba v Hastrmanovi tematicky vychází z melodií lidových písní. Myslím si, že to udělal velice invenčně,“ doplňuje režisér.

Uprchlická krize, ale i hluboká česká historie

„Strašně rád bych natočil film, kde by v hlavní roli byla swingová hudba. Jako námět jsem zvolil život klavíristy Jiřího Traxlera. Byl to nejen vynikají muzikant, ale také svobodomyslný člověk, který se ctí a na úrovni přežil všechna nejhorší období 20. století. Se spoluautorem scénáře Martinem Vačkářem jsme se zúčastnili před třemi lety i oslav osvobození Plzně. V plánovaném snímku by se totiž toto téma mělo objevit. Nyní pracujeme na prezentovatelné podobě scénáře a pak se uvidí,“ odtajňuje Havelka své nejbližší filmařské plány.

VIDEO: Hastrman TEASER Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kromě Havelkova snímku čekají diváky festivalu další premiéry a předpremiéry. Tématu uprchlické krize se věnuje dokumentární film autora Saši Dlouhého Bohu žel o životě šesti lidí, kteří v České republice hledají útočiště.

Stejně aktuální je i dokument Až přijde válka Jana Geberta o životě dvousetčlenné domobrany Slovenskí Branci.

Novinkou festivalu je cena pro autory krátkých filmů do 40 minut

S autobiografickými vzpomínkami jedné z klíčových postav roku 1968 seznamuje diváky režisér Laco Halama ve snímku Dubček – krátké jaro, dlouhá zima.

Hluboko do české historie se ponořil tvůrce snímku Bůh s námi – od defenestrace k Bílé hoře Zdeněk Jiráský. Největší důlní neštěstí v poválečném Československu připomene film Dukla 61 Davida Ondříčka.

Novinkou v soutěžní části přehlídky je cena pro autory krátkých studentských filmů do 40 minut.

O Zlatého ledňáčka bude soupeřit Bába z ledu nebo Kvarteto

„Finále Plzeň prezentovalo dříve tuto tvorbu v rámci sekce U pramene. Tento rok jsme se rozhodli pro inovaci a pro povzbuzení studentů v jejich tvorbě oceněním Zlatý ledňáček,“ říká programový ředitel festivalu Finále Plzeň Peter Badač.

Ceny se tak budou udělovat celkově v pěti kategoriích. Nejsledovanější bude soutěž celovečerních hraných nebo animovaných filmů. O Zlatého ledňáčka bude usilovat například Kvarteto Miroslava Krobota, Bába z ledu Bohdana Slámy, Zahradnictví - Dezertér Jana Hřebejka a další.

O vítězích rozhodnou čtyři poroty složené ze 14 zahraničních odborníků. Předsedou hlavní poroty bude polský scénárista a režisér Tomasz Wasilewski. Pozvání přijali také například herečka Alexandra Borbély, producenti Monica Lauzeran - Gorgan a Oliver Sertic a řada dalších.

Finále připomene Miroslava Horníčka

K oslavám významného plzeňského rodáka Miroslava Horníčka se Finále Plzeň připojí hned několika projekty. Největší událostí bude provedení slavného Kinoautomatu: Člověk a jeho dům z roku 1967. První interaktivní film na světě, kde divák rozhoduje o vývoji děje, patří k největším celosvětovým úspěchům české kinematografie.

Miroslava Horníčka připomenou také snímky O Plzni vážně i nevážně s Miroslavem Horníčkem aneb Být Plzeňákem z roku 1993 a Lidé za kamerou z roku 1961.

„Film Gustava Machatého Erotikon z roku 1929 doprovodí DJ Bartesky mixem elektra a swingu. Tuzex Chris se postará o hudbu k prvorepublikovému velkofilmu Svatý Václav z roku 1929, který byl nejvýpravnější podívanou své doby,“ popisuje programový ředitel festivalu Peter Badač.

O hudební část programu festivalu se postará také zpěvačka Klára Vytisková se skupinou The Pop a Pražský filmový orchestr. Vstupenky na festival budou v předprodeji od pondělí 9. dubna.