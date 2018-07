Před 45 lety se v Humpolci točilo Údolí krásných žab. Připomenou ho Plavci

Honza Vančura z Plavců vzpomíná na komparzistku Irenu Plavci v 70. letech. Radek Tomášek (vpředu s kytarou) si už ve filmu v Humpolci nezahrál. Právě v roce natáčení kapelu opustil. Ostatní (zleva) Jan Vančura, Jiří Veisser, Milan Dufek, Mirek Řihošek a kapelník Antonín Hájek ve snímku Údolí krásných žab vystoupili. Jan u Vančurovi ze skupiny Plavci se ani nechce věřit, že si ve filmu Údolí krásných žab zahráli s kolegy před téměř půlstoletím. „Nějaké vzpomínky na tu doby se vybaví a jedna je s poněkud pikantní příchutí. Při natáčení jsme byli obletováni náctiletými děvčaty. A po zhruba dalších patnácti letech jsem se s jednou z komparzistek potkal na našem koncertě,“ popisuje muzikant. Žena z Humpolce se k Janu Vančurovi tehdy hned hlásila a vzpomínala na dobu natáčení. „Nebyla v tom žádná nostalgie, spíš chemie zapracovala a já jsem s touto dívkou, lépe řečeno slečnou Irenou, strávil radostné časy. Ty byly ukončeny za přispění některých členů její rodiny,“ doplnil. Je to pro něj stále živá vzpomínka na část jeho života. „A to ve spojení s filmem Údolí krásných žab – a vlastně i s Humpolcem,“ dodal. Koncertovat na tamní koupaliště už s ním začátkem srpna nemohou přijet dva kolegové z té doby. Tehdejší kapelník Antonín Hájek zemřel v roce 1989. Další člen, Milan Dufek, tragicky zahynul v roce 2005 v Kolumbii. V Humpolci s ním tehdy před kamerou hráli též Jiří Veisser a Mirek Řihošek. Ani ti se tentokrát v Humpolci neobjeví. První se totiž později přesunul do skupiny New Rangers a druhý jmenovaný do kapely Rangers, jak se Plavci původně jmenovali. Aby toho nebylo málo, objevilo se i uskupení Rangers Band. „V současné době jsou Plavci rozštěpení na více seskupení pod různými názvy. Orientovat se v tomto je obtížné. Takže já bych upřesnil pouze, že naše kapela si říká Honza Vančura a Plavci,“ vysvětlil Vančura. A právě tato formace nyní v Humpolci zahraje. Původní skupina byla založena v roce 1964. Mezi její nejznámější písně patří Inženýrská, Vysočina, Trpasličí svatba, Pole s bavlnou nebo Láska je věc kouzelná. Plavci bývali tak populární, že třeba v roce 1975 měli 256 koncertů! Kdysi s nimi spolupracoval i herec Petr Nárožný či Luděk Nekuda. „Věřím, že náš koncert v Humpolci vyvolá příjemné vzpomínky nejen ve mně, ale také v návštěvnících, případně pamětnících období, kdy se film natáčel,“ dodal Jan Vančura.